İngiliz savcıların Skripal olayı şüphelileri, Simonyan'a konuştu

İngiliz savcıların Skripal olayının şüphelileri olarak isimlerini açıkladığı Rusya vatandaşları Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov'un, Sputnik'in markalarından biri olduğu Rossiya Segodnya haber ajansının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'a konuştuğu, röportajın yakında yayınlanacağı belirtildi.

Rossiya Segodnya Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Sputnik'e demecinde, Petrov ve Boşirov'dan röportaj aldığını doğruladı.

Simonyan daha önce Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Sizin dün akşamı kimle geçirdiğinizi bilemem ama ben akşamımı Petrov ve Boşirov ile geçirdim. Şaka yapmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Röportajın gelecek saatlerde Russia Today (RT) televizyonunda yayınlanması bekleniyor.

Simonyan'ın Petrov ve Boşirov'la konuşması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hikayelerini kendileri anlatmaları için şüphelilere basının karşısına çıkma çağrısı yapmasını izliyor.

Railroads were closed, intense snowfall caused transport system collapse once we got to London, why aren’t media outlets showing this?— Suspects in #Skripal case #Skripalhttps://t.co/18EqeN4zGX pic.twitter.com/SIG860LkFt — RT (@RT_com) 13 Eylül 2018

'HİÇBİR ÖZEL YA DA SUÇLI TARAFI YOK'

© REUTERS / Sergei Bobylyov Putin: Skripal olayı şüphelilerini bulduk, kim olduklarını biliyoruz

Petrov ve Boşirov'un, İngiltere'nin iddia ettiği gibi askeri istihbaratçı değil, sıradan siviller olduğunu belirten Putin, onların 'hiçbir özel ya da suçlu bir tarafının bulunmadığını' da söylemişti.

İngiliz savcılar geçen hafta, Skripal vakası hakkında Petrov ve Boşirov isimli iki Rus vatandaşına suçlama yöneltmişti. İngiliz Başbakan Theresa May bu kişilerin Rus askeri istihbarat çalışanları olduğunu iddia etmişti. Skripal vakasının zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleriyse İngiliz gazetelerinde geniş yer bulmuştu.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.

© REUTERS / Eduardo Munoz Rusya: Skripal olayıyla ilgili yeni bir şeyler duymayı umuyorduk ama yalanlar kokteylini duyduk

Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.

Londra zehirlenme olayı hakkında hiç beklemeden Rus devletini sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.