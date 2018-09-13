İngiltere'nin Skripal vakasında suçladığı Petrov ve Boşirov: Ajan değiliz, Salisbury'e turist olarak gittik

İngiliz savcıların Skripal vakasının şüphelileri olarak isimlerini açıkladığı Rusya vatandaşları Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov, Sputnik ve Russia Today'e verdiği özel röportajda, olayın gerçekleştiği Salisbury'e arkadaşlarının tavsiyesi üzerine turist olarak gittiklerini ve ajan olmadıklarını ifade etti.

Our lives turned into nightmare! — UK’s suspects in #Skripal casehttps://t.co/18EqeN4zGX — RT (@RT_com) September 13, 2018

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlendiği vakayla ilgili sorularını yanıtlayan Petrov ve Boşirov, "Arkadaşlarımız uzun süredir bu güzel kenti ziyaret etmemizi tavsiye ediyordu. Orası bir turist destinasyonu ve orada ünlü Salisbury katedrali var. 123 metrelik kulesi ve hala çalışır durumdaki dünyanın en eski saati sayesinde sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada üne sahip bir yer. Oraya güzel vakit geçirmeye gittik" ifadelerini kullandı.

'GRU ÜYESİ DEĞİLİZ, SKRİPAL SOYADINI DAHA ÖNCE DUYMADIK'

Rus askeri istihbaratı GRU üyesi olmadıklarını ve orta düzey girişimci olduklarını belirten ikili, kendilerine suçlama yöneltildiği tarihe kadar Skripal soyadını duymadıklarını vurguladı.

Sportif beslenme ürünleri ticareti yaptıklarını ve işleri kapsamında yurtdışına seyahat ettiklerini anlatan Petrov ve Boşirov, İngiliz basınında yer alan 'Cenevre' iddialarına şöyle yanıt verdi: "Bu yıl birkaç kez İsveçre'yi ziyaret ettik ve yeni yılı orada karşıladık. Tatilimiz sırasında seyahat ettik ve Avrupa'ya gittik ancak bunlar sportif beslenmeyle ilgili işimizi yapmak içindi. Yazın hem tatil hem iş yapıyoruz. Pazarı gezerek yeni bir şey olup olmadığına bakıyoruz."

The Telegraph gazetesi, zanlıların olaydan önce en az 6 kez İsviçre'nin Cenevre kentine gittiğini ve ikilinin Cenevre'de görüştüğü kişilerin olayda kilit önem taşıdığını öne sürmüştü.

© REUTERS / Sergei Bobylyov Putin: Skripal olayı şüphelilerini bulduk, kim olduklarını biliyoruz

Petrov ve Boşirov, İngiliz hükümetinin gerçek failleri bulmasını da belirterek, "Olayın açıklığa kavuşturulmasını ve İngiliz tarafının her şeye rağmen Skripal vakasına karışanları bulmasını, bize yaşattıkları için özür dilemesini ve hayatımızın değişmesini umuyoruz" diye konuştu.

Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей Петровым и Бошировым — видео https://t.co/jv6g4RoU1T pic.twitter.com/ZlfxZnMUdp — RT на русском (@RT_russian) September 13, 2018

​'HAYATIMIZ VE YAKINLARIMIZ İÇİN ENDİŞELİYİZ'

Hayatları kabusa döndükten sonra ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilemediklerini anlatan ikili, "Sokağa çıkamıyoruz, korkuyoruz, hayatımız, yakınlarımız ve bizi bilen kişiler için endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE'YE NOVİÇOK'LA GİTTİĞİMİZ İDDİLARI SAÇMALIK'

Şüpheliler, İngiltere'ye seyahat ettikleri sırada yanlarında Noviçok maddesi taşıdıklarına dair iddiaları reddederek bunların saçmalık olduğunu vurguladı.

​'SALISBURY'E EN FAZLA 1 SAAT KALMIŞIZDIR'

2 Mart'ta İngiltere'ye giden Petrov ve Boşirov, 3 Mart'ta gittikleri Salisbury'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bu kentte en fazla 1 saat kaldıklarını belirtti.

"Kentte gezmeye çalıştık ancak her yer karlar altında kaldığı için yarım saat kalabildik. Daha sonra tramvayla geri döndük, yaklaşık 40 dakika da garda bekledik" diye devam eden ikili, kentte geçirdikleri süre zarfında parkta gezdiklerini, ardından bir kafeye giderek kahve içtiklerini kaydetti.

'PUTİN'İN ÇAĞRISI OLMASAYDI, BASINA KONUŞMAZDIK'

İkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı üzerine röportaj verdiklerini de kaydetti.

"Putin çağrıda bulunmasaydı, basınla konuşmak yerine internette bir video yayınlardık" diye şüpheliler, daha önce basınla bir araya gelmediklerinin altını çizdi.

Simonyan'ın Petrov ve Boşirov'la konuşması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hikayelerini kendileri anlatmaları için şüphelilere basının karşısına çıkma çağrısı yapmasını izliyor.

Petrov ve Boşirov'un, İngiltere'nin iddia ettiği gibi askeri istihbaratçı değil, sıradan siviller olduğunu belirten Putin, onların 'hiçbir özel ya da suçlu bir tarafının bulunmadığını' da söylemişti.

İngiltere polisi, 4 Mart'ta gerçekleşen Skripal olayı ile ilgili Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov isimli iki zanlının ismini vermişti. Zanlıların fotoğrafları da basına yansırken İngiltere Başbakanı Theresa May de ikilinin Rus istihbarat servisi GRU'dan olduğunu ileri sürmüştü.