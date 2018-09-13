İngiltere'nin Skripal vakasında suçladığı Petrov ve Boşirov: Ajan değiliz, Salisbury'e turist olarak gittik

Our lives turned into nightmare! — UK’s suspects in #Skripal casehttps://t.co/18EqeN4zGX— RT (@RT_com) September 13, 2018
'GRU ÜYESİ DEĞİLİZ, SKRİPAL SOYADINI DAHA ÖNCE DUYMADIK'
Sportif beslenme ürünleri ticareti yaptıklarını ve işleri kapsamında yurtdışına seyahat ettiklerini anlatan Petrov ve Boşirov, İngiliz basınında yer alan 'Cenevre' iddialarına şöyle yanıt verdi: "Bu yıl birkaç kez İsveçre'yi ziyaret ettik ve yeni yılı orada karşıladık. Tatilimiz sırasında seyahat ettik ve Avrupa'ya gittik ancak bunlar sportif beslenmeyle ilgili işimizi yapmak içindi. Yazın hem tatil hem iş yapıyoruz. Pazarı gezerek yeni bir şey olup olmadığına bakıyoruz."
The Telegraph gazetesi, zanlıların olaydan önce en az 6 kez İsviçre'nin Cenevre kentine gittiğini ve ikilinin Cenevre'de görüştüğü kişilerin olayda kilit önem taşıdığını öne sürmüştü.
Petrov ve Boşirov, İngiliz hükümetinin gerçek failleri bulmasını da belirterek, "Olayın açıklığa kavuşturulmasını ve İngiliz tarafının her şeye rağmen Skripal vakasına karışanları bulmasını, bize yaşattıkları için özür dilemesini ve hayatımızın değişmesini umuyoruz" diye konuştu.
Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей Петровым и Бошировым — видео https://t.co/jv6g4RoU1T pic.twitter.com/ZlfxZnMUdp— RT на русском (@RT_russian) September 13, 2018
'HAYATIMIZ VE YAKINLARIMIZ İÇİN ENDİŞELİYİZ'
Hayatları kabusa döndükten sonra ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilemediklerini anlatan ikili, "Sokağa çıkamıyoruz, korkuyoruz, hayatımız, yakınlarımız ve bizi bilen kişiler için endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
'İNGİLTERE'YE NOVİÇOK'LA GİTTİĞİMİZ İDDİLARI SAÇMALIK'
Şüpheliler, İngiltere'ye seyahat ettikleri sırada yanlarında Noviçok maddesi taşıdıklarına dair iddiaları reddederek bunların saçmalık olduğunu vurguladı.
Ну, как говорится, инжой! https://t.co/7YPvFdEKYV— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 Eylül 2018
'SALISBURY'E EN FAZLA 1 SAAT KALMIŞIZDIR'
2 Mart'ta İngiltere'ye giden Petrov ve Boşirov, 3 Mart'ta gittikleri Salisbury'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bu kentte en fazla 1 saat kaldıklarını belirtti.
'PUTİN'İN ÇAĞRISI OLMASAYDI, BASINA KONUŞMAZDIK'
İkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı üzerine röportaj verdiklerini de kaydetti.
"Putin çağrıda bulunmasaydı, basınla konuşmak yerine internette bir video yayınlardık" diye şüpheliler, daha önce basınla bir araya gelmediklerinin altını çizdi.
Simonyan'ın Petrov ve Boşirov'la konuşması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hikayelerini kendileri anlatmaları için şüphelilere basının karşısına çıkma çağrısı yapmasını izliyor.
İngiltere polisi, 4 Mart'ta gerçekleşen Skripal olayı ile ilgili Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov isimli iki zanlının ismini vermişti. Zanlıların fotoğrafları da basına yansırken İngiltere Başbakanı Theresa May de ikilinin Rus istihbarat servisi GRU'dan olduğunu ileri sürmüştü.
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