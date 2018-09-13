Rus Dışişleri: ABD, Suriye'deki çatışmaları yapay şekilde devam ettirmeyi amaçlıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin eylemlerinde El Kaide'yle ilişkili militanları yok olmaktan kurtararak Suriye'de ihtilafı ve kanlı kardeş kavgasını devam ettirme çabası görüyoruz" diye konuştu.
'MİLİTANLAR ABD'NİN TANF'TAKİ TATBİKATINDAN İSTİFADE EDİYOR'
Zaharova, ABD'nin Tanf'ta düzenlediği askeri tatbikatı kılıf olarak kullanan militanların diğer kentlere sızma faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.
'TERÖRİSTLER HALEP VE HAMA'YA SALDIRMAYI PLANLIYOR'
Diğer taraftan Zaharova, teröristlerin İdlib kentinde uzun süreli müdafaa hazırlığı yaptığını, uzlaşma yanlısı militanları infaz ettiğini ve ayrıca Halep'le Hama'ya saldırmaya hazırlandığını belirtti.
"Suriye ve çevresinde gerilim yeniden tırmanıyor. Sahada en zorlu durum İdlib'de yaşanıyor. Yüzlerce IŞİD militanı Cisr'el Şuğur kasabasına gelerek kendilerini Hurras el Din olarak adlandıran örgüte katıldı" diye devam eden Zaharova, bölgedeki çatışmaların da arttığına dikkat çekti.
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