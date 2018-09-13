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21:48 13 Eylül 2018
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    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rus Dışişleri: ABD, Suriye'deki çatışmaları yapay şekilde devam ettirmeyi amaçlıyor

    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'deki militanları koruyarak ve yasadışı askeri varlığını sürdürerek bu ülkedeki çatışmaların sürmesini sağlamaya çalıştığını söyledi.

    Fosfor bombası
    © Sputnik / Andrey Stenin
    ABD Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu
    Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD'nin yaptığı hazırlıkların gerçek amacı, son bir-bir buçuk yılda çözüm ve istikrara yönelen Suriye'deki olayların gidişatını değiştirmek" dedi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin eylemlerinde El Kaide'yle ilişkili militanları yok olmaktan kurtararak Suriye'de ihtilafı ve kanlı kardeş kavgasını devam ettirme çabası görüyoruz" diye konuştu.

    'MİLİTANLAR ABD'NİN TANF'TAKİ TATBİKATINDAN İSTİFADE EDİYOR'

    Zaharova, ABD'nin Tanf'ta düzenlediği askeri tatbikatı kılıf olarak kullanan militanların diğer kentlere sızma faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

    Suriye'deki ABD askerleri
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    ABD Suriye'ye ek birlikler sevk etti
    "ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin doğusunda askeri tatbikata başladı. Beyan edilen eylemin amacı, ani tepki güçlerinin konuşlandırılmasının yanı sıra terörist mevzilerinin havadan ve karadan vurulmasıdır" diye devam eden Zaharova, bölgede ABD tarafından kurulan 55 kilometrelik güvenli bölgeye IŞİD militanlarının sığındığını ve buradan Palmira'ya ve diğer kentlere sızmaya devam ettiğini vurguladı.

    'TERÖRİSTLER HALEP VE HAMA'YA SALDIRMAYI PLANLIYOR'

    Diğer taraftan Zaharova, teröristlerin İdlib kentinde uzun süreli müdafaa hazırlığı yaptığını, uzlaşma yanlısı militanları infaz ettiğini ve ayrıca Halep'le Hama'ya saldırmaya hazırlandığını belirtti.

    "Suriye ve çevresinde gerilim yeniden tırmanıyor. Sahada en zorlu durum İdlib'de yaşanıyor. Yüzlerce IŞİD militanı Cisr'el Şuğur kasabasına gelerek kendilerini Hurras el Din olarak adlandıran örgüte katıldı" diye devam eden Zaharova, bölgedeki çatışmaların da arttığına dikkat çekti.

    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mariya Zaharova, El Tanf, İdlib, ABD, Rusya
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