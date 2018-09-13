Zaharova: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, delik deşik bir kayık gibi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Skripal vakasının şüphelileri olarak açıklanan Rusya vatandaşları Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov'un Sputnik ve Russia Today'e verdiği röportajı 'yalan' olarak nitelemesine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan tepki geldi.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "Petrov ve Boşirov'un pasaportların sahte isimle düzenlendiğini belirten İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki kişiler mi söylüyor? Mmmm, evet. (Eski İngiltere Dışişleri Bakanı) Boris Johnson, (Başbakan) Theresa May yönetimindeki bu batan gemiyi değil de, delik deşik olmuş kayığı zamanında terk etmiş" ifadelerini kullandı.

İngiliz polisi tarafından Skripal vakasının şüphelileri olarak açıklanan Rusya vatandaşları Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov, Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'a özel röportaj vermişti.

İkili, olayın gerçekleştiği Salisbury'e arkadaşlarının tavsiyesi üzerine turist olarak gittiklerini ve ajan olmadıklarını ifade etmişti.

İngiltere Dışişleri, röportajda söylenenlere rağmen Petrov ve Boşirov'un Rus askeri istihbaratıyla ilişkili olduğunu belirtmişti. Bakanlık, röportajı 'yalan' olarak nitelemişti.