Rusya: ABD ile ilişkileri normale döndürmeye hazırız fakat buna karşılık alamıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Washington’la ilişkileri normale döndürmek için yolun kendine ait kısmını kat etmeye hazır olduğunu, fakat ABD’nin buna fiilen karşılık vermediğini ve sonuç olarak durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman Haber Ajansı'na (DPA) verdiği röportajda Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "Rus-Amerikan ilişkileri konusunda tutumumuz son derece net. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerimiz arasında normal diyalog kurma isteği ile ilgili açıklamalarını ciddiye alıyoruz, ikili ilişkileri çıkmazdan döndürmek için yolun kendimize ait kısmını kat etmeye hazırız. Ancak partnerlerin yapıcı bir işbirliğine gerçek anlamda ilgisi konusunda ancak atılan somut adımlardan yola çıkılarak yorum yapılabilir. Oysa bu adımlar atılmıyor" diye konuştu.

'DURUM WASHİNGTON'UN EYLEMLERİ NEDENİYLE SÜREKLİ OLARAK BOZULMAYA DEVAM EDİYOR'

"Durum özellikle Washington'un eylemleri nedeniyle sürekli olarak bozulmaya devam ediyor" diyen Lavrov, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD Başkanı'ndan bir takım olumlu sinyaller gelse de bu sinyaller, ülkemizi ABD'nin jeopolitik hâkimiyetine yönelik tehdit olarak değerlendiren, tek taraflı yaptırımlarla ve diğer baskı araçlarıyla Rusya'nın sistemli bir şekilde caydırılmasından yana olan Amerikan müesses nizamındaki abartılı Rusofobi ile tamamıyla tasfiye edilmiş oluyor".

Lavrov, "Bu arada, önemli uluslararası konulardaki etkileşim yerinde sayıyor. Bu durum, iki devlet arasında işbirliği olmadan çözümü mümkün olmayan çok fazla sorunun biriktiği dünyadaki durumu olumsuz yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.