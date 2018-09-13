Rus Enerji Bakanı Novak: Kuzey Akım 2’ye yönelik yaptırım ihtimali dolayısıyla endişeliyiz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, doğalgaz piyasasında rekabeti ihlal etmeyen Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırım uygulanabileceği ihtimali sebebiyle endişeli olduklarını belirtti.

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya, ABD karşı diye Kuzey Akım 2’den vazgeçmeyecek

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Novak ile ortak basın toplantısında, Kuzey Akım 2 ve Rus enerji sektörüne karşı yaptırım uygulayabileceklerini söylemişti.

Rus bakan, "Sayın Perry'nin yanıtını dikkate aldığımızda, Avrupa tüketicilerinin ilgi duyduğu rekabetçi projeye yönelik yaptırım uygulanması yönünde yapılan açıklamalardan endişeli olduğumuzu söyleyeceğim" dedi.

Piyasaya kaynak sağlayabilenleri yapay yollarla kısıtlamanın doğru olmadığını kaydeden Novak, "Bu, genel olarak enerji güvenliğinin sağlanması anlamında beklenmedik sonuçlara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı konusunda tamamen rekabet gücüne güvendiğini dile getiren Rus Enerji Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD menşeili sıvılaştırılmış doğalgazla rekabetten korkmuyoruz ve bu gazın Avrupa'ya sevkiyatına karşı hiçbir tedbir almıyoruz".