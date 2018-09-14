Peskov doğruladı: Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'deki Soçi görüşmesinin hazırlığı yapılıyor

Putin ile Erdoğan'ın 17 Eylül'de görüşmesinin planlandığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıysa Sputnik'e açıklamalarında, söz konusu görüşmenin Soçi'de yapılabileceğini söylemişti.
Bir araya gelmeleri halinde, Soçi'deki görüşme Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.
GÖRÜŞME SEBEBİ 'İDLİB HAREKATI HAZIRLIKLARI'
Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın, bu ülkede cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.
Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.
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