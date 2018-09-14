Peskov doğruladı: Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'deki Soçi görüşmesinin hazırlığı yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmesinin planlandığını doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türk lider Erdoğan'la 17 Eylül'de Soçi'de görüşmenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında olup olmadığı sorusu karşısında, "Evet, böyle bir görüşme mümkün, hazırlıkları yapılıyor" dedi.

Putin ile Erdoğan'ın 17 Eylül'de görüşmesinin planlandığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıysa Sputnik'e açıklamalarında, söz konusu görüşmenin Soçi'de yapılabileceğini söylemişti.

Bir araya gelmeleri halinde, Soçi'deki görüşme Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

GÖRÜŞME SEBEBİ 'İDLİB HAREKATI HAZIRLIKLARI'

Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın, bu ülkede cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu: Erdoğan, Putin ile Suriye konusunu görüşecek

Tahran görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.