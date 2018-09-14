Peskov: Skripal vakası 'şüphelilerinin' suç işlediğine dair resmi kayıt yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Skripal vakasının şüphelileri olarak açıklanan Rusya vatandaşları Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov'un Rusya kanunlarını ihlal etmediğini, yurtdışında kanunları çiğnediğine dair resmi kayıt bulunmadığını belirtti.

Peskov'a bugünkü basın toplantısında mart ayında İngiltere'de bir çeşit sinir gazıyla zehirlendiği söylenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerle ilişkili olarak suçlama yöneltilen Petrov ve Boşirov hakkında bir işlem yapıp yapmadıkları soruldu.

İkili hakkında bir işlem yapmak için hiçbir resmi gerekçe bulunmadığını söyleyen Peskov, "Onlar, Rusya topraklarında hiçbir kanunu ihlal etmedi ve dünyanın herhangi bir yerinde kanunları ihlal ettiklerine resmi bilgiye sahip değiliz" dedi.

Peskov, Londra yönetiminin Skripallere yönelik saldırıyla ilgili dava hakkında adli yardım talep etmediğini de anımsattı.

'RÖPORTAJIN RUSYA'NIN AVANTAJINA OLUP OLMAMASIYLA BİR İLGİSİ YOK'

Peskov'a yöneltilen bir diğer Petrov ve Boşirov'un Sputnik ve Russia Today'e verdiği röportajın Rusya'nın çıkarına olup olmadığıyla ilgiliydi.

Peskov'un yanıtı şöyle oldu: "Bunun röportajın Rusya'nın avantajına olup olmamasıyla bir ilgisi yok. İngiliz tarafı, iki Rus vatandaşının adını açıkladı ve onları olayda parmakları olmakla suçladı. Rus vatandaşları ortaya çıktı, Devlet Başkanı Putin, Doğu Ekonomi Forumu'nda bu kişilerin tespit edildiğini söylemişti."

'RUS HÜKÜMETİYLE İLGİLERİ YOK'

Peskov, İngiltere makamlarının röportaja verdiği tepkiyi de değerlendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın röportajı 'yalan' olarak nitelendirmesine tepki gösteren Peskov, "İki Rus vatandaşının açıklamalarının ardından Rusya'yı yalan söylemekle suçlamak absürt. Onlar sıradan vatandaşlar ve Rus hükümetiyle bir ilgileri yok" diye konuştu.

Rus makamlarını Skripal vakasıyla ilişkilendirme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peskov, Rusya'nın tutumunun son derece net, şeffaf ve tutarlı olduğunun altını çizdi.

'İNGİLİZ POLİSİ İKİLİYİ RUSYA'DA SORGULAYABİLİR'

Peskov, İngiliz polisinin Petrov ve Boşirov'u Rusya'da sorgulamasına izin vereceklerini sözlerine ekledi.

İngiliz savcılar geçen hafta, Skripal vakası hakkında Petrov ve Boşirov isimli iki Rus vatandaşına suçlama yöneltmişti. İngiliz Başbakan Theresa May bu kişilerin Rus askeri istihbarat çalışanları olduğunu iddia etmişti. Skripal vakasının zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleriyse İngiliz gazetelerinde geniş yer bulmuştu.

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'a özel röportaj veren Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov, olayın gerçekleştiği Salisbury'e arkadaşlarının tavsiyesi üzerine turist olarak gittiklerini ve ajan olmadıklarını ifade etmişti.

İngiltere Dışişleri, röportajda söylenenlere rağmen Petrov ve Boşirov'un Rus askeri istihbaratıyla ilişkili olduğunu belirtmiş ve röportajı 'yalan' olarak nitelemişti.