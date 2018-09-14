Lavrov: İdlib harekatı başlamadı, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusunun Rus desteği ile İdlib harekatını başlattığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, bölgedeki askeri eylemlerin sadece teröristlerin saldırılarına verilen karşılıklar olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a, Suriye ordusunun ülkede cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'e Rus güçlerinin desteği ile harekat başlattığı iddiaları soruldu. Lavrov bu soru karşısında, "Suriye ordusunun Rus desteği ile operasyona başladığı şeklinde gösterilenler, gerçeklerin haksız bir biçimde sunulmasıdır" dedi.

Lavrov, Suriye ve Rusya'nın bu bölgedeki askeri eylemleri ile sadece terörist grupların saldırılarına karşılık verdiğini vurguladı.

Terörist grupların bu saldırılara örnek olarak, Rusya'nın Lazkiye yakınlarındaki hava üssü Hmeymim'i bombalaması için İdlib'den bir dizi insansız hava aracı gönderilmiş olmasını gösteren Rus Dışişleri Bakanı, "Elimizde, kaçakçılıkla getirilen parçalardan yapılan bu insansız hava araçlarının İdlib'in hangi bölgelerinde toplandığına dair istihbarat bilgisi var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lavrov, saldırı için insansız hava aracı yapımı için kullanılan başka imalathaneler hakkında yeni istihbarat almaları halinde bu noktaları vurmaya da hazır olduklarını söyledi.