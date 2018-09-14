Lavrov: İdlib harekatı başlamadı, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyoruz

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a, Suriye ordusunun ülkede cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'e Rus güçlerinin desteği ile harekat başlattığı iddiaları soruldu. Lavrov bu soru karşısında, "Suriye ordusunun Rus desteği ile operasyona başladığı şeklinde gösterilenler, gerçeklerin haksız bir biçimde sunulmasıdır" dedi.
© REUTERS / Maxim Shemetov
Lavrov, Suriye ve Rusya'nın bu bölgedeki askeri eylemleri ile sadece terörist grupların saldırılarına karşılık verdiğini vurguladı.
Ayrıca Lavrov, saldırı için insansız hava aracı yapımı için kullanılan başka imalathaneler hakkında yeni istihbarat almaları halinde bu noktaları vurmaya da hazır olduklarını söyledi.
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