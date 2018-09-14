Slutskiy: İdlib'deki teröristler yıl sonuna kadar yenilgiye uğratılacak

İdlib'deki duruma değinen Slutskiy, "ABD'nin 50 yıldır başvurduğu kimyasal saldırı provokasyonlarının devam edeceği anlaşılıyor" dedi.
İdlib'in Suriye krizi genelindeki en zorlu gerilimi azaltma bölgesi ve militanların son yuvası olduğunu kaydeden Rus vekil, "Ancak ABD provokasyonlara son vermiyor. Farklı ülkelerden terörle mücadele güçlerinin uluslararası terör örgütlerini İdlib'den çıkarmayı başaracağını düşünüyorum. Hatta bunun yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.
Slutskiy, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunun açık şekilde görüldüğünü ve Rusya ile partnerlerinin bunu uluslararası platformlarda dile getireceğini sözlerine ekledi.
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