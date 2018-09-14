Slutskiy: İdlib'deki teröristler yıl sonuna kadar yenilgiye uğratılacak

Rus vekil Leonid Slutskiy, İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonlarının devam etmesine rağmen bu kentteki uluslararası teröristlerin son yuvasının yıl sonuna kadar imha edileceğini belirtti.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda Suriye'deki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İdlib'deki duruma değinen Slutskiy, "ABD'nin 50 yıldır başvurduğu kimyasal saldırı provokasyonlarının devam edeceği anlaşılıyor" dedi.

İdlib'in Suriye krizi genelindeki en zorlu gerilimi azaltma bölgesi ve militanların son yuvası olduğunu kaydeden Rus vekil, "Ancak ABD provokasyonlara son vermiyor. Farklı ülkelerden terörle mücadele güçlerinin uluslararası terör örgütlerini İdlib'den çıkarmayı başaracağını düşünüyorum. Hatta bunun yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Slutskiy, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunun açık şekilde görüldüğünü ve Rusya ile partnerlerinin bunu uluslararası platformlarda dile getireceğini sözlerine ekledi.