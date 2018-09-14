Rusya, ABD’nin askeri biyolojik programında ihlaller saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Gürcistan’daki askeri biyolojik programı ile ilgili yayınlanan belgelerin ciddi ihlallere işaret eden belirtiler içerdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Eski Gürcistan Devlet Güvenliği Bakanı Igor Giorgadze'nin yayınladığı, ABD'nin Gürcistan'daki askeri biyolojik programına ilişkin belgelere dikkat çekerek, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Kamuya açıklanan çarpıcı olaylar ve belgeler, ABD tarafından 1972 yılında onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve İmhası ile ilgili Sözleşme'nin Amerikan tarafından ciddi bir şekilde ihlal edildiğine dair belirtiler içeriyor" dendi.

Igor Giorgadze, geçen salı günü Moskova'da düzenlenen basın toplantısında insanların üzerinde ölümcül deney yapılıyor olabileceğini ileri sürerek, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Tiflis yakınlarındaki Richard Lugar Gürcü-Amerikan Laboratuvarı'nın faaliyetiyle ilgili soruşturma başlatılmasını talep ettiğini açıklamıştı.

Daha önce Moskova, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un tıbbi biyolojik laboratuvarlarını Rusya sınırları yakınlarına yerleştirmesiyle ilgili kaygılarını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2015'te bu bağlamda Lugar laboratuvarına işaret ederek, oraya ABD Kara Kuvvetleri tıbbi araştırma birliğinin yerleştiğini belirtmişti.

Moskova, Amerikan ve Gürcü yönetimlerinin, ABD ordusunun tehlikeli bulaşıcı hastalıkları araştıran birliğinin yaptığı çalışmaların gerçek içeriğini gizlemeye çalıştığını tahmin ediyor. Tüm endişe ve kaygıların asılsız olduğunu ifade eden Tiflis, laboratuvarın kesinlikle sadece bilimsel araştırmalarda bulunduğunu savunuyor.