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    Rus Ortodoks Kilisesi

    Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor

    © AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI
    Rusya
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    Rus Ortodoks Kilisesi Ruhani Meclisi, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardaki mevcudiyetini sonlandırması yönünde bir karar aldı.

    Rus Ortodoks Kilisesi
    © Sputnik / Sergey Pyatakov
    Rus Ortodoks Kilisesi: Ukrayna Kilisesi'nin tanınması, Ortodoks aleminde bölünmeye yol açar
    Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna kiliselerinin bağımsızlığı yönünde Kiev'e temsilci göndermesi sonrası Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.
    Rus Ortodoks Kilisesi Ruhani Meclisi'nin kararına göre Kilise, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkacak.

    Patrikhanenin başpiskoposlarıyla ortak ayin düzenlemeye son verme kararı da alan Rus Ortodoks Kilisesi, kiliselerdeki ibadetler sırasında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un adının anılmayacağını da açıkladı.
    Kendisini 'ekümenik' (evrensel) sayan Fener Rum Kilisesi'nin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığından yana tavır aldığı, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ise bu olasılığa kesin bir dille karşı çıktığı basına yansımıştı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını aktararak, "Bu kararı göz önüne alacak olursak ilk sırada Ukrayna'nın ulusal kilise oluşturma hakkı olabilir" demişti.

    Fener Rum Patrikhanesi
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    'Rus Ortodoks Kilisesi, Türkiye'de piskoposluk kurarak Fener Rum Patrikhanesi'ne simetrik yanıt verebilir'
    BAZI DİN ADAMLARI OTOSEFAL KURDDUKLARINI İLAN ETMİŞTİ

    Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ni (Otosefal) kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.
    Eylül başında İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la bir araya gelmişti.

     

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    Etiketler:
    Rus Ortodoks Kilisesi Ruhani Meclisi, Ukrayna Devlet Başkanı Pytor Poroşenko, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Bartholomeos, Ukrayna, Rusya
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