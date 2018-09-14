Lavrov: Rusya İngiltere’yle Skripal olayını ciddi bir şekilde görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Londra ile Skripal olayını ciddi bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunu ‘highly likely’(büyük olasılıkla) prensibi üzerinden yapmayacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Skripal olayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Bizim daha ilk başlarda (2006'da Londra'da radyoaktif maddeyle zehirlenerek öldürülen eski Rus istihbarat servisi ajanı Aleksandr) Litvinenko olayında da, Skripal'ler olayında da resmi kanallar aracılığıyla İngiltere ile ikili anlaşma çerçevesinde, Avrupa Konseyi Sözleşmesi çerçevesinde ve son olarak Skripal olayında Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) çerçevesinde mevcut prosedürlerin uygulanmaya konulmasını talep ettiğimizin bir kez daha altını çizmek isterim" diye konuştu.

Rus diplomat, "Tüm resmi başvurularımıza ‘Siz suçlusunuz. Bunu nasıl yaptığınızı, emir üzerine mi, anlaşmazlık üzerine mi yaptığınızı açıklamanızı talep ediyoruz' anlamına gelen dolambaçlı yanıtlar verildi. Bu seviyede ciddi görüşme yapmanın bir anlamı yok. Biz eskisi gibi uluslararası hukuka istinaden ciddi bir görüşmeye hazırız, ancak bunu ‘highly likely' (büyük bir olasılıkla) prensibine dayalı olarak yapmayacağız" ifadelerini kullandı.