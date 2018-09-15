Rusya’dan, ‘kimyasal tesislerinizi denetleyelim’ diyen ABD’ye yanıt

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Lavrov: Rusya İngiltere’yle Skripal olayını ciddi bir şekilde görüşmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanlığı dün, Moskova'nın kimyasal tesislerini ek denetime açması durumunda Skripaller olayıyla ilgili Rusya'ya uygulanan "sıkı yaptırımlardan" vazgeçebileceklerini açıklamıştı.

ABD'nin bu açıklamasını değerlendiren Zaharova, Rusya yönetiminin Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın kapsamı dışına çıkan ültimatomlara tepki vermeyeceğini kaydetti.

Rusya'nın, kimyasal silah stoklarının imhasını sıkı uluslararası kontrol altında 2017'in eylül ayında tamamladığını hatırlatan Rus Sözcü, anlaşma kapsamındaki diğer tüm yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ettiklerini kaydetti.

'ABD KENDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ'

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) bu yıl oc'ak-ağustos döneminde 4 kez Rusya'daki kimyasal tesisleri denetlediğini dile getiren Zaharova, "Başka bir değişle KSYÖ'nün Rusya'daki denetim faaliyeti hiçbir zaman durmadı ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'na sıkı şekilde uyularak devam ediyor" dedi.

ABD'nin önce kendi yükümlülüklerini yerine getirerek kimyasal cephaneliğini imha etmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Washington zamanında, Anlaşma'da net tarihin belirlenmesi için herkesten çok mücadele ediyordu. Kimyasal silahların imhası için 2007'nin nisan ayı son tarih olarak gösterilmişti. Yıl oldu 2018, ABD halen kimyasal silah stoklarından kurtulmuş değil."