FSB'den Dağıstan'da terörle mücadele operasyonu: 3 ölü

Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Dağıstan'da Rusya Federal Güvenlik Servisi ekipleri, bir grup militanın saldırı planladığı istihbaratı alınması üzerine Talga yerleşiminde bir operasyon düzenledi.

Talga'nın dağlık kesimlerinde yapılan aramalar sonucunda 3 kişilik grubun yerini tespit eden FSB üyeleri, 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren militanları öldürdü.

Militanların öldürüldüğü yerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, Rus güvenlik güçlerinin bir kayıp vermediğinin altı çizildi.