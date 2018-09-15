Rusya: Son 24 saatte 317 Suriyeli evine döndü

Açıklamaya göre 74 kişi Doğu Guta, 243 kişiyse Deyr ez Zor ve Şam'a bağlı Rif'deki evlerine geri döndü.

Merkez, Rusya'nın Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerine başladığı 30 Eylül 2015 tarihinden bu yana evlerine dönen Suriyelilerin sayısının 1.2 milyonun üzerine çıktığını vurguladı.

Bu arada açıklamaya göre Suriyeli istihkam birlikleri, yerleşim birimlerinde mayın temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkez, Humus'un 3 farklı bölgesinde 6 hektar alan, 1 kilometre yol ve 7 binanın mayın ve patlayıcı maddelerden temizlendiğini, 8'i el yapımı olmak üzere toplam 56 patlayıcı madde tespit edildiğini kaydetti.