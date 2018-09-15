Simonyan: BBC, benimle yaptığı röportajı çarpıttı

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, BBC'nin kendisiyle yaptığı röportajı yanlış bir başlıkla yayınlayarak çarpıttığını kaydetti.

Simonyan, "BBC'deki 'parlak zekalar', röportajımı şu başlıkla yayınladı: 'Margarita Simonyan: Petrov ve Boşirov'a inanmak için bir gerekçe yok'" ifadelerini kullandı.

'İNGİLİZ İSTİHBARATI VAR OLDUĞU GÜNDEN BERİ YALAN SÖYLÜYOR'

Simonyan, BBC muhabiri tarafından yöneltilen Petrov ve Boşirov'a inanıp inanmadığı sorusuna "Sadece kendi gözlerimle gördüğüm şeylere inanıyorum. Bu açıdan bakıldığında, Petrov ve Boşirov'a inanmak için bir gerekçe yok ancak İngiliz istihbaratına inanmak için çok daha az gerekçe var. Zira İngiliz istihbaratı, var olduğu günden bu yana yalan söylüyor ve tüm dünya, onların yalan söylediğini biliyor" yanıtını verdiğini vurguladı.

Simonyan, "Aradaki farkı görün" diye ekledi.

İngiliz savcıların eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği vakanın şüphelileri olarak açıkladığı Petrov ve Boşirov, önceki gün Sputnik ve Russia Today'e özel röportaj vermişti.

Simonyan, daha sonra BBC'nin ses getiren bu röportajla ilgili sorularını yanıtlamıştı.