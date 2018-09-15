Rusya ‘yüksek insani gelişmişlik’ listesine dâhil oldu

Rusya, BM'nin 2018 İnsani Gelişme Endeksi'nde 49. sırada yer alarak, insani gelişmişliğin en yüksek örneği olarak gösterilen 59 ülkenin arasına da girmiş oldu. Türkiye ise 64. sırada yer aldı.

© Sputnik / Maxim Blinov Avrasya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında Moskova Devlet Üniversitesi 1. oldu

Birleşmiş Milletler’in (BM) Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre İskandinav ülkesi Norveç, İnsani Gelişme Endeksi'nde bu yıl da zirvede yer alırken, 2. İsviçre, 3. de Avustralya odu. Bu ülkeleri İrlanda (4) ve Almanya (5) izledi.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde dün sunumu yapılan rapora göre 2018 İnsani Gelişme Endeksi sıralamasına giren toplam 189 ülke arasında Rusya, 49. sırada yer alarak insani gelişmişliğin en yüksek örneği olarak gösterilen 59 ülkenin arasına da girmiş oldu. Türkiye ise 64. sırada gösterildi.

BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) İnsani Gelişme Endeksi birçok insani gelişmişlik göstergesi baz alınarak hesaplanıyor. En önemli 3 göstergeyse beklenen yaşam süresi, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen gelir kabul ediliyor. Endeks, UNDP tarafından hazırlanan yıllık insani gelişmişlik raporunun da bir parçasını oluşturuyor.