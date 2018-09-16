Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

Gerçekleşen uçuşları görntüleme imkanı veren Plane Radar uygulamasının verilerine göre İHA, NATO'nun İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nden havalanarak önce Ukrayna'nın Donbass sınır hattında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Ardından Ukrayna hava sahasından Rusya'nın Kırım ve Krasnodar bölgesinin bulunduğu Karadeniz kıyılarına doğru ilerledi.
10:34 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) September 15, 2018
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, ВВС США🇺🇸, позывной #UAVGH000 взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Украины🇺🇦#UAV #RQ4 #GlobalHawk #USAF pic.twitter.com/aJ9bkqkndt
İHA bu bölgede zaman zaman Rusya kıyılarının 40 km yakınına gelerek, yaklaşık 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdikten sonra dün gece saatlerinde üssüne geri dönmek üzere oradan ayrıldı.
Dün öğle saatlerinde ayrıca Rusya'nın Karadeniz kıyı bölgesinde ABD Donanması'na ait Boeing P-8A Poseidon anti denizaltı savaş uçağı da görüldü.
12:48 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) September 15, 2018
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸 (LA431, VP-5 "Mad Foxes"), с бортовым номером 168431, производит полёт в вдоль черноморского побережья России🇷🇺#USNAVY #Poseidon #P8A #Crimea #BlackSea pic.twitter.com/RI8cC2cfqa
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)