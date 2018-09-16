Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

ABD yapımı bir RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa stratejik keşif insansız hava aracının (İHA) Rusya'nın Karadeniz kıyılarının üzerinde yaklaşık 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gerçekleşen uçuşları görntüleme imkanı veren Plane Radar uygulamasının verilerine göre İHA, NATO'nun İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nden havalanarak önce Ukrayna'nın Donbass sınır hattında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Ardından Ukrayna hava sahasından Rusya'nın Kırım ve Krasnodar bölgesinin bulunduğu Karadeniz kıyılarına doğru ilerledi.

​İHA bu bölgede zaman zaman Rusya kıyılarının 40 km yakınına gelerek, yaklaşık 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdikten sonra dün gece saatlerinde üssüne geri dönmek üzere oradan ayrıldı.

Dün öğle saatlerinde ayrıca Rusya'nın Karadeniz kıyı bölgesinde ABD Donanması'na ait Boeing P-8A Poseidon anti denizaltı savaş uçağı da görüldü.