Moskova'da düzenlenen 'Ulusal Koşu', 15 binden fazla kişiyi bir araya getirdi

Moskova Belediyesi'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, "Ulusal Koşu-2018 etkinliği, Moskova'da 15 binden fazla kişiyi bir araya getirdi. Koşuya, yaşlarına ve hazırlık seviyelerine bakılmaksızın yer almak isteyen herkes katıldı" ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın çeşitli olimpiyat şampiyonlarının, siyasilerin ve sanatçıların da koşuya katılan Moskovalılara destek verdiği kaydedildi.
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Всероссийский день бега «Кросс нации — 2018» проходит сегодня в 85 регионах нашей страны, не стала исключением и Москва. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Все, что требуется, — это заранее подать заявку. Центральный старт соревнований проходит в Москве, а именно на территории парка «Тушинский» (около ФОК «Лазурный»). Спортсмены Спортивной школы 26 традиционно принимают участие в забеге. А сегодня у них также есть возможность сдать нормативы комплекса ГТО. Удачи нашим ребятам! #максимиванычев #Спортшкола26 #кросснации #сзао #Москва #бег #зож #гто
Açıklamaya göre toplu koşular, Moskova'nın 11 farklı bölgesinde gerçekleştirildi, katılımcılar 500 metre ile 5 kilometre arasında değişen mesafeleri koşarak geçti. Küçük sporcularsa 200 metrelik koşuya katıldı.
Rusya genelinde 2004'ten bu yana her yıl eylülde düzenlenen ‘Ulusal Koşu' etkinliğinde Rus halkı, 12 kilometreye varan çeşitli mesafelerde spor becerilerini ortaya koyuyor. Geçen yıl etkinliğe Rusya'nın 84 bölgesinde 1.5 milyonu aşkın sporsever katılmıştı.
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