Moskova'da düzenlenen 'Ulusal Koşu', 15 binden fazla kişiyi bir araya getirdi

Rusya'da 2004'ten beri her yıl düzenlenen 'Ulusal Koşu' etkinliğinde başkent Moskova'da 15 binden fazla katılımcının yer aldığı bildirildi.

Moskova Belediyesi'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, "Ulusal Koşu-2018 etkinliği, Moskova'da 15 binden fazla kişiyi bir araya getirdi. Koşuya, yaşlarına ve hazırlık seviyelerine bakılmaksızın yer almak isteyen herkes katıldı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın çeşitli olimpiyat şampiyonlarının, siyasilerin ve sanatçıların da koşuya katılan Moskovalılara destek verdiği kaydedildi.

​Açıklamaya göre toplu koşular, Moskova'nın 11 farklı bölgesinde gerçekleştirildi, katılımcılar 500 metre ile 5 kilometre arasında değişen mesafeleri koşarak geçti. Küçük sporcularsa 200 metrelik koşuya katıldı.

Rusya genelinde 2004'ten bu yana her yıl eylülde düzenlenen ‘Ulusal Koşu' etkinliğinde Rus halkı, 12 kilometreye varan çeşitli mesafelerde spor becerilerini ortaya koyuyor. Geçen yıl etkinliğe Rusya'nın 84 bölgesinde 1.5 milyonu aşkın sporsever katılmıştı.