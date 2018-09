Moskova'da düzenlenen 'Ulusal Koşu', 15 binden fazla kişiyi bir araya getirdi

View this post on Instagram

Всероссийский день бега «Кросс нации — 2018» проходит сегодня в 85 регионах нашей страны, не стала исключением и Москва. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Все, что требуется, — это заранее подать заявку. Центральный старт соревнований проходит в Москве, а именно на территории парка «Тушинский» (около ФОК «Лазурный»). Спортсмены Спортивной школы 26 традиционно принимают участие в забеге. А сегодня у них также есть возможность сдать нормативы комплекса ГТО. Удачи нашим ребятам! #максимиванычев #Спортшкола26 #кросснации #сзао #Москва #бег #зож #гто

