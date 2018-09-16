Şoygu: Rusya'da her 5 yılda bir büyük tatbikat yapılacak

Rus televizyon kanalı Rossiya 1'de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin' adlı programda konuşan Şoygu, Sovyetler Birliği döneminde yapılan 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat Vostok-2018'in geçen yıl, Rusya lideri Vladimir Putin'in onayı ile planlandığını kaydetti.

Orgeneral Şoygu, "Bir sonraki yıl düzenlenecek olan etkinlikler ana hatlarıyla belli oluyor. Bu plana dâhil olmayan tek şey, ani denetimler. Elbette ki bu tatbikatı da planladık ve bundan böyle her 5 yılda bir düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'HARBE HAZIR OLMA DÜZEYİNİ ORTAYA ÇIKARAN ETKİNLİKLER'

Devlet silahlanma programının 10 yıl ileriye dönük olarak yapıldığına dikkat çeken Şoygu, ancak ordunun harbe hazır olma düzeyini ortaya çıkaran etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini vurguladı.

© Sputnik / Alexey Nikolsky Putin, Vostok-2018 tatbikatını takip etti 9

Şoygu, "Bir takım ara referanslara ihtiyacımız var, zira ordu ve donanmanın yeniden silahlanması için böylesine büyük yatırım yapılırken hangi istikamette ilerlediğimizi ve her şeyin yolunda olup olmadığını görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği döneminde yapılan 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın geçen salı günü başlattığı en büyük tatbikat olan Vostok-2018 yarına kadar devam edecek. Tatbikatta 300 bin asker, bin hava aracı, 36 bin tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.