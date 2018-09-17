Rusya, MH17 uçağına isabet eden füzenin nerede üretildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşen ve 298 kişiye mezar olan Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağına isabet eden füze 1986’da Rusya’nın Dolgoprudni şehrindeki bir fabrikada üretildi.

Füze ve Ağır Silah Dairesi Başkanı Korgeneral Nikolay Parşin, basın toplantısında Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağını vuran füzenin nerede üretildiğini açıkladı. Parşin "Füze, Dolporudni makine üretim kuruluşunda, 1986 yılında üretildi" dedi.

© Sputnik / Parşin, füzenin seri numarasını da '8720' olarak açıkladı.

'UKRAYNA’YA GÖNDERİLMİŞTİ'

Parşin, füzenin üretimden sonra Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna’ya gönderildiğini ve daha sonra Rusya topraklarına hiç geri dönmediğini vurguladı: "Kuyruk numarası 886947379 olan füzenin gönderildiği askeri birimin numarası 20152, ismi ise 223. Uçaksavar Birliği. 1986 yılında bu birlik Karpatya Askeri Bölüğü’nün bir parçasıydı ve Sovyet dönemi Ukrayna’sının Ternopolskiy bölgesindeki Terebovle kentindeydi. Bölüğün silahları arasında Buk füze sistemleri vardı. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra bu bölük geri çekilmedi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesine dahil edildi."

Перехваченная Минобороны аудиозапись украинских военных доказывает причастность Киева к крушению MH17 https://t.co/X5KHh5sNYB pic.twitter.com/4jlcmuwpYY — РИА Новости (@rianru) September 17, 2018

Parşin, uçağı vuran Buk füzesinin seri numarasının, parçaları ve başlığının teslim edildiği Ortak Soruşturma Grubu’nun bilgilendirmesi sayesinde tespit edilebildiğini belirtti. Parşin, Dolgoprudni bilimsel üretim kuruluşunun arşivleri üzerinde yapılan incelemelerin seri numarasını kesin olarak belirlemelerini sağladığını ekledi.

Parşin, ortak soruşturma grubunun bakanlığın sunduğu bilgi ve belgeleri inceleyebileceğini, bu belgelerden şüpheleri olmadığını kaydetti. Parşin, uluslararası soruşturma komisyonunun Rusya’nın olayda dahli olduğuna dair sunduğu kanıtların da sahte olduğunu vurguladı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın uçağın düşürülmesi ile bağlantılı olduğuna ilişkin sesli kanıt da sundu. Parşin, elde ettikleri ses kayıtlarının Ukrayna askerlerinin olaya dahlini kanıtladığını, kayıtların trajedinin tekrarlanabileceğini gösterdiğini de ifade etti.

Ses kaydında hava sahasındaki kısıtlamalar dikkate alınmazsa bir MH17 faciasının daha yaşatılabileceği yönünde bir ifade yer aldı. Edinilen tüm bilgilerin Hollandalı soruşturmacılara iletildiği de aktarıldı.

© AP Photo / Nicholas Garriga MH17 4 yıl önce bugün 298 kişiye mezar oldu: Kiev, hava sahasını kapatsaydı bu olmazdı

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı 4 yıl önce Ukrayna'nın doğusunda bugün düştü ve içindeki 298 kişiye mezar olmuştu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak suçlamaları reddeden Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi.

Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etmişti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de, soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.