‘ABD’de seçmenlere Putin’in Cumhuriyetçi Kongre üyesini desteklediği sahte bir mektup gönderiliyor’

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının iletişim ve halkla ilişkiler müdürlüğü yöneticisi Lidov-Petrovskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ağzından yazılmış, ‘yıllardır birlikte çalıştığı’ iddia edilen ABD’de Kongre üyesi Dana Rohbaracher’i desteklediği sahte bir mektubun görüntüsünü yayınladı.

Sputnik ve Russia Today'in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının iletişim ve halkla ilişkiler müdürlüğü yöneticisi Pyotr Lidov-Petrovskiy, Facebook hesabında ABD'de 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Demokrat Partililerin, seçmenlere Putin'in ‘imzasını' taşıyan Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi Dana Rohbaracher'i desteklediği sahte bir mektubu gönderdiğini yazdı.

Mektubun fotoğrafını yayınlayan Lidov-Petrovskiy "Mektupta Putin, ‘uzun zamandır birlikte çalıştığı' Dana Rohbaracher'i destekliyor, ona oy vermeye çağırıyor. Görünüşe göre bize bu nedenle, seçimler sırasında vatandaşlarının özgür iradelerini etkilediğimiz için yaptırım uyguluyorlar. Kanıt da onların standartlarına göre" ifadelerini kullandı.

Mektupta ise Putin'in ağzından yazılmış "ABD'ye insan hakları, özgürlük ve dürüst seçim gibi banal kavramlarla ilgilenmeyen Dana gibi liderler gerekli. O dünyanın güçlü, hırslı ve yayılan bir Rusya ile daha iyi olacağını anlıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguluyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.