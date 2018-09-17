Putin: Erdoğan'la kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık, mutabakata vardık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Şoygu: İdlib'e askeri operasyon düzenlenmeyecek

Soçi'deki kritik zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, yaklaşık 4.5 saat süren görüşmelerde özellikle Suriye'deki durumu ve İdlib'deki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmeler sonucunda önemli kararlar aldıklarını anlatan Putin, ''Militanların Halep'e ve Rusya'nın Tartus ile Hmeymin üslerine saldırı tehlikesi var'' diyerek şu bilgiyi verdi:

''İdlib'de silahlı muhalefet ve hükümet güçleri arasındaki kesişme bölgesinde silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakat sağladık.''

Bölgenin 15 Ekim'den itibaren faaliyet geçirileceğini ve Rusya ile Türkiye tarafından kontrol edileceğini belirten Rus lider, El Nusra da dahil olmak üzere militan grupların bölgenin dışına çıkarılacağını vurguladı.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Türkiye ile Rusya uzlaştı: İdlib'de silahsız bölge kurulacak

Silahsızlandırılmış bölgenin 15-20 kilometre genişliğinde olacağını ve muhaliflere ağır silahlarını bıraktırma kararı aldıklarını kaydeden Putin, bu yaklaşımın Suriye hükümeti tarafından da desteklediğinin altını çizdi:

"10 Ekim 2018'e kadar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın teklifi üzerine, bu bölgeden (silahsızlandırılmış bölge) ağır silahların — tanklar, çoklu füze fırlatma sistemleri, tüm muhalif gruplar — çıkarılmasına karar verdik. Silahlı muhalefet ve hükümet güçleri arasındaki kesişme bölgesinde, El Nusra da dahil radikal militanların çıkarılmasıyla 15-20 kilometre genişliğinde silahsızlandırılmış bölgenin 15 Ekim'e kadar kurulması yönünde karar alındı. Bölgede kontrol, Türk birliklerin ve Rus askeri polisinin atacağı devriyelerle sağlanacak."

Silahsızlandırılmış bölge konusunda yakın gelecekte Suriye hükümetiyle istişare toplantıları yapılacağını vurgulayan Rus lider, bugün alınan kararların uygulamaya koyulmasının Suriye'de çözüme ek ivme kazandıracağını belirtti.

Astana formatının, çözüm sürecinin ve anayasa komitesi kurulmasının teşviki için kullanılmaya devam edeceğini söyleyen Putin, Suriye anayasa komitesinin en kısa sürede çalışmalara başlamasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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Putin, yine Türk tarafının teklifi üzerine, Halep-Lazkiye ve Halep-Hama otoyollarını 2018 sonuna kadar yeniden ulaşıma açma kararı aldıklarını da ifade etti.

AKAR VE ŞOYGU, İDLİB'LE İLGİLİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI

Basın toplantısı sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumun normale döndürülmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladığı açıklandı.

'RUS ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE'YE SEVKİYATIYLA İLGİLİ ADİL KOŞULLAR OLUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ'

Diğer taraftan Putin, Rus ürünlerinin Türk pazarına sevkiyatıyla ilgili adil koşulların oluşturulmasını beklediklerini kaydetti.

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Putin, basın toplantısındaki konuşması sırasında turizm alanındaki duruma da değindi.

Rus lider, "2017 yılında Türkiye'yi 4.7 milyon rakamı ile rekor sayıda Rus turist ziyaret etti. Rusya, geçen yıl Türkiye'de tatil yapan turist sayısı bakımından birinci sıraya yükseldi. 2018'in ilk yarısında Rus turist sayısı yüzde 40'ın üzerinde arttı. Rusların Türkiye'de maksimum seviyede konforlu ve güvenli bir şekilde tatil yapmasını sağlamak için Türk partnerlerimizle yakın işbirliğini sürdürmeye niyetliyiz" diye konuştu.

'ULUSAL PARA BİRİMLERİYLE TİCARET HACMİNİ ARTIRMALIYIZ'

Putin, son dönemde ciddi şekilde tartışılan ulusal para birimleriyle ticarete geçiş konusundaysa şunları söyledi: "İkili ticarette ulusal para birimlerinin payını kademeli olarak artırarak ticaretin gelişmesini sağlamalıyız. Erdoğan'la benim ortak görüşüme göre bu, dış konjonktürün olumsuz etkisini minimum seviyeye indirmeli."

'İKİLİ TİCARET HACMİ 7 AYDA 15 MİLYAR DOLARI ÜZERİNE ÇIKTI'

Görüşme sırasında Erdoğan'la ikili ticaret hacminin önemli oranda yükseldiğine dikkat çektiklerini de aktaran Putin, "Bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 34 artarak 15 milyar doların üzerine çıktı. Geçen yılın toplamındaysa yüzde 40 artarak 22 milyara yükseldi" diye ekledi.