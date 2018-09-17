Şoygu: İdlib'e askeri operasyon düzenlenmeyecek

Rusya Savunma Bakanı da İdlib'le ilgili açıklamalar yaptı.

İdlib'de askeri operasyonun olmayacağını kaydeden Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, önümüzdeki saatlerde ayrıntılarla ilgili Suriye tarafıyla mutabakatın sağlanacağını belirtti.

Gazetecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında varılan anlaşmanın İdlib’de askeri operasyonun olmayacağı anlamına gelip gelmediği sorusuna yanıt veren Şoygu, “Evet” dedi.

Gazetecilerin, “Şam operasyonu ertelemeyi kabul etti mi?” sorusuna da yanıt veren Şoygu, “Önümüzdeki saatlerde onlarla, bu anlaşmada belirtilen tüm pozisyonlarla ilgili mutabakat sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Putin ve Erdoğan bugün Soçi’de başta İdlib olmak üzere uluslararası sorunları ve ikili ilişkileri görüştü.