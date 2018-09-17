Kremlin: Şam’la yapılacak İdlib görüşmesinin tarihi ve formatı henüz belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib anlaşmasıyla ilgili Suriye yönetimiyle yapılacak görüşmelerin tarihi ve formatını konuşmak için erken olduğunu belirtti.

'HENÜZ KONUŞMAK İÇİN ERKEN, HİÇBİR NET PLAN YOK'

Gazetecilerin ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Henüz konuşmak için erken, hiçbir net plan yok" dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında, en kısa zamanda Suriye yönetimiyle bu ülkedeki durumla ilgili görüşmelerin yapılacağını açıklamıştı.