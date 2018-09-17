Rus Senatör: Rusya ve Türkiye, İdlib’deki tampon bölgeyi ihlal edecek militanları yok edecek

'TAMPON BÖLGEYİ İHLAL EDEN TERÖRİSTLER YOK EDİLECEK'
Şimdi bu bölgede fiilen kilitli kalan sözde muhalefetin nasıl davranacağına bakacaklarını dile getiren Rus senatör, "Eğer teröristler tampon bölgesini ihlal etmeye başlarsa ülkelerimiz Rusya ve Türkiye'nin onları yok etmek için elinde tüm gerekçeler olacak" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki İdlib anlaşmasının, "bu bölgede Suriye hükümetinin ‘kimyasal saldırısını' organize etmeye çalışan provokatörlerin ayağı altındaki zemini titrettiğini" kaydeden Cabarov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tampon bölge kararı, bölgede kontrolün sağlanması ve provokatörlerin yeni ‘kimyasal saldırı' hazırlıklarına rağmen Suriye'de yeni trajediyi önleme fırsatını verecek. Durum çok gergindi. Saldırı iddiasıyla ilgili çekimlerin yapıldığı yönünde bilgi gelmişti. Bölgeye silah takviyesi yapıldığı konuşuluyordu".
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