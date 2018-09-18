Rus vekil: İdlib’de tampon bölge oluşturulduktan sonra militanlar, provokasyonlar yapabilir

© Sputnik / Iliya Pitalev 'İdlib'e operasyon kararı geçici olarak ertelendi'

Sputnik'e konuşan Teterin, "İhlaller mümkün. Onlar, tepkiyi kışkırtmak için farklı yöntemlerle her türlü provokasyonlarda bulunacak. Beyaz Miğferler ve militanlar tarafından provokasyonlar olacak, amaç özellikle Rusya'yı daha kararlı hareketlere kışkırtmak" dedi.

Rus vekil, "Rusya ve Türkiye, bu silahsız bölgelerin bu bölgede silahlı çatışmaların, yani kurbanların olmayacağına yardımcı olması konusunda anlaştı. Bu, Rusya ve Türkiye'nin, İdlib'deki durumu maksimum barışçıl yollarla çözmek için yeni adımlar attığını gösteriyor" diye ekledi.