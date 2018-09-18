Rus uçağı, Hmeymim yakınlarında radardan çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre IL-20 tipi 14 personel taşıyan askeri uçak, Suriye kıyılarına 35 kilometre mesafede Akdeniz üzerinden Hmeymim üssüne geri dönerken radar ile bağlantısını kaybetti.
Açıklamada askeri mürettebattan henüz haber alınamadığını bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait fırkateynden birkaç füzenin ateşlendiğini ve Lazkiye'ye yönelik saldırı sırasında 4 İsrail uçağının tespit edildiğini duyurmuştu.
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