Peskov: İl-20 uçağının düşürülmesi, Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmaları etkilemeyecek

Basın mensuplarının İl-20 uçağının düşürülmesinin Putin ve Erdoğan arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmaları etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Hayır, bu olay hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bu önemli, köklü bir anlaşma. Bu, Suriye'nin geleceği açısından belirleyici nitelikte ve Moskova ile Ankara'nın nihai hedef olan Suriye'de çözüme ulaşmak için uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'MEMORANDUM HAKKINDA SURİYE YÖNETİMİYLE ÇALIŞACAĞIZ'

Peskov'a Suriye ve İran yönetimlerinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından imzalanan İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine ilişkin mutabakata tepki verip vermediği de soruldu.

Peskov'un yanıtı şöyle oldu: "Suriyeli meslektaşlarımızla birlikte çalışmalar yapacağız. Rusya Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı, dün konuda açıklama yaptı. İran ise Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasıyla değerlendirmesini yaptı."