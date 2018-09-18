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17:50 18 Eylül 2018
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    İsviçre / Bern / Federal Saray

    Rusya: İsviçre'nin casusluk suçlamaları absürd

    Denis Balibouse
    Rusya
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    Casusluk iddiaları nedeniyle ülkede görev yapan Rus diplomatların sayısını azaltma kararı alan İsviçre hükümeti, akreditasyon prosedürlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı. Rusya, Bern'in casusluk suçlamalarını absürd bulduğunu duyurdu.

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    © REUTERS / Michael Kooren
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    İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Rus diplomatların sayısının görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle azaltılacağı ve akreditasyon prosedürlerinin sıkılaştırılacağı belirtildi.

    Açıklamada, Rusya'ya İsviçre kurumlarına karşı yürüttükleri 'yasa dışı faaliyetlerini' durdurma çağrısı yapıldı.

    RUSYA: ASILSIZ SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, "İsviçre medyasında, Rus istihbarat servisinin ülkedeki etkinliğinin arttığına dair yayınları not ettik. Rusya'ya İsviçre'deki yasadışı faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılıyor ve İsviçre'de çalışacak Rus diplomatlar için akreditasyon prosedürünü zorlaştırma tehditleri görülüyor" ifadelerini kullandı.

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    © AP Photo /
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    Bakanlık, Moskova yönetiminin İsviçre'nin asılsız suçlamalarını kabul etmediğini vurguladı.

    'DİPLOMATİK SKANDAL YARATMAK ANLAMSIZ'

    Bu arada Rusya'nın Bern Büyükelçisi Sergey Garmonin, akreditasyonu reddinin yaygın bir uygulama olduğunu ve buradan bir diplomatik skandal yaratmanın anlamsız olduğunu belirtti.

    Garmonin şu ifadeleri kullandı: "Bazen bizim ve İsviçreli partnerlerimizin diplomatik misyonlardaki boş bir pozisyonu dolduracak adayı reddetmesinde olağandışı bir durum yok. Buradan bir diplomatik skandal yaratmak yanlış ve diplomatik edebe uygun değil."

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Garmonin, İsviçre medyasının Rusya'ya karşı kullandığı üslubun açık bir siyasi sipariş ve Moskova'ya karşı daha sert bir tutum izlemeye ikna girişimi olduğunu vurguladı.

    İsviçre'de kimyasal ve biyolojik silahları inceleyen bir laboratuvara müdahale edeceği iddia edilen 2 Rus vatandaşı, 3 ayrı ülkenin istihbarat teşkilatlarının ortak faaliyetiyle Hollanda'da yakalanarak sınır dışı edilmişti.

    İsveç istihbaratının 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, Haboratuvarına Rus ajanlarının müdahalesinin önlendiği bildirilmişti.

    Daha önce İngiltere'nin Salisbury kentinde bir eski Rus ajanının zehirlenmesinin ardından, birçok Avrupa ülkesi olaydan Moskova yönetimini sorumlu tutmuş ve ülkelerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

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    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı', Sergey Garmonin, İngiltere, Salisbury, Avrupa, Moskova, Rusya, İsviçre
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