Alman doktorlara göre Pussy Riot aktivisti, büyük ihtimalle Rusya'da zehirlendi

'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'
Berlin'in Charite Hastanesi'nden Dr Kai-Uwe Eckardt, Verzilov'un yoğun bakımda tedavi gördüğünü, ama hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
'GÖRME, İŞİTME, YÜRÜME BECERİSİ KAYBI'
Dr. Eckardt, Rus aktivistin görme, işitme ve yürüme kaybı gibi semptomları ile yakınlarından ve Moskova'daki hastaneden edindikleri enformasyona baktıklarında 'gerçekten de bir zehirlenme vakasının kuvvetle muhtemel göründüğünü' dile getirdi.
Hastanın durumuna başka bir açıklama getirilebileceğine dair kanıt bulamadıklarını vurgulayan Alman hekim, bununla birlikte doktorların Verzilov'un nasıl zehirlendiği, sorumlusunun kim olabileceğine dair bir şey söyleyemediklerini belirtti.
11 Eylül'de Moskova'da bir arkadaşının duruşmasına katıldıktan sonra rahatsızlanan Verzilov, gözbebeklerinin büyümesi, dezoryantasyon gibi belirtilerle hastaneye kaldırılmıştı.
'RUSYA'DA DOĞRU VE İYİ TEDAVİ GÖRMÜŞ'
'ANTİKOLİNERJİK SENDROM'
Belirtilerin, Verzilov'un iç organları düzenleyen sinir sisteminin sekteye uğramasından kaynaklanan antikolinerjik sendromdan muzdarip olduğuna işaret ettiğini kaydeden Alman hekim, gözbebeklerinin büyümesi, yüksek tansiyon ve kuru muköz membranlarının bunun belirtisi olduğunu ifade etti.
Ancak zehirlenme sebebinin saptanamadığını, belli zehirler içeren bitkiler ve ilaçların yüksek dozundan kaynaklanabileceğini, maddenin sindirilmesinin üzerinden 6-7 gün geçtikten sonra ne olduğunu belirlemenin zor olduğunu sıraladı.
Pussy Riot, 2012'de Moskova'daki bir Ortodoks katedralinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto performansı sergilemesinin ardından, bazı üyelerinin hapse atılmasıyla dünya gündeminin maddeleri arasına yerleşmişti.
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