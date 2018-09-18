Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: Rus-Türk ilişkileri ciddi anlamda gelişme yaşıyor

Yerhov ve beraberindeki heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.
#Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Trabzon Valisi @yucelyavuz66 'a nezaket ziyaretinde bulundu. #Erkhov: Son bir sene içerisinde Rusya ile #Türkiye arasındaki ilişkilerde ciddi anlamda gelişme yaşanıyor. pic.twitter.com/riql6cmO5y— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) September 18, 2018
'İŞLERİMİZ OLDUKÇA YOĞUNDU'
Yerhov, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzon'u ziyaret etmenin kendileri için önemli olduğunu, kente gelmekte geciktiğini belirterek, şunları söyledi:
"Son bir sene içerisinde Rus-Türk ilişkileri çok ciddi anlamda gelişme yaşıyor. Bu bir sene içerisinde devlet başkanımız 3 kere Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Hükümet başkanı olarak adlandırdığımız Sayın Başbakanımızın Türkiye'ye ziyareti olmuştur. Bir kere Meclis Başkanımızın. Bakanlık düzeyinde sürekli bir yoğunluk, heyet trafiği vardı. O sebepten dolayı işlerimiz oldukça yoğundu."
Yerhov, Trabzon'un tarihiyle, gelenekleriyle ve Türk tarihine katkısıyla meşhur bir şehir olduğunu kaydetti.
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