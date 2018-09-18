Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: Rus-Türk ilişkileri ciddi anlamda gelişme yaşıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov açıklamasında "Son bir sene içerisinde Rus-Türk ilişkileri çok ciddi anlamda gelişme yaşıyor" dedi.

© Sputnik / Yurdagül Şimşek Rus Büyükelçi Yerhov'dan üçlü zirve değerlendirmesi: Türkiye ile sıkı temas halindeyiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, son bir sene içerisinde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ciddi anlamda gelişme yaşandığını söyledi.

Yerhov ve beraberindeki heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

#Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Trabzon Valisi @yucelyavuz66 'a nezaket ziyaretinde bulundu. #Erkhov: Son bir sene içerisinde Rusya ile #Türkiye arasındaki ilişkilerde ciddi anlamda gelişme yaşanıyor. pic.twitter.com/riql6cmO5y — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) September 18, 2018

​'İŞLERİMİZ OLDUKÇA YOĞUNDU'

Yerhov, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzon'u ziyaret etmenin kendileri için önemli olduğunu, kente gelmekte geciktiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son bir sene içerisinde Rus-Türk ilişkileri çok ciddi anlamda gelişme yaşıyor. Bu bir sene içerisinde devlet başkanımız 3 kere Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Hükümet başkanı olarak adlandırdığımız Sayın Başbakanımızın Türkiye'ye ziyareti olmuştur. Bir kere Meclis Başkanımızın. Bakanlık düzeyinde sürekli bir yoğunluk, heyet trafiği vardı. O sebepten dolayı işlerimiz oldukça yoğundu."

Yerhov, Trabzon'un tarihiyle, gelenekleriyle ve Türk tarihine katkısıyla meşhur bir şehir olduğunu kaydetti.