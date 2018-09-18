Kayıt
17:50 18 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Duma Parlamento Binası

    Rus vekil: Putin ve Erdoğan’ın görüşmesi İdlib’de barışçıl çözüm imkânı yaratıyor

    © AA / Nikita Shvetsov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları görüşmenin, hala durumun son derece şiddetli olduğu İdlib’de barışçıl çözüm için imkân yarattığını belirtti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan ve Putin, Soçi'de İdlib'i görüştü
    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekili ve siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ve Türkiye liderlerinin dünkü görüşmesini değerlendirdi.

    'ABD VE BATILI MÜTEFİKLERİ İDLİB'DEKİ 60 BİN TERÖRİSTİ YAKINLARIYMIŞ GİBİ KORUYOR'

    Nikonov, "Suriye'deki durum şiddetleniyor, ABD ve batılı müttefikleri tarafından adeta yakınlarıymış gibi korunan 60 bin teröristin bulunduğu İdlib'in etrafındaki durum şiddetleniyor. Aslında birçok bakımdan gerçekten de yakınları oluyor, zira Batı, bu teröristlerin önemli bir kısmını destekliyor ve İdlib'de şu anda birçok Batılı uzman bulunuyor" diye konuştu.

    Soçi'de İdlib için Putin-Eroğan zirvesi
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Putin: Erdoğan'la kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık, mutabakata vardık
    'DURUM SON DERECE ŞİDDETLİ'

    Rus ve Türk liderlerin arasında yapılan görüşmenin, İdlib'in etrafındaki duruma bağlı olarak doğrudan bir askeri çatışma tehdidinin söz konusu olmadığı anlamına gelmediğine dikkat çeken Nikonov, "Evet, Putin ve Erdoğan'ın dünkü görüşmesi İdlib'in etrafındaki durumun barışçıl yollardan çözülmesi için imkân yaratıyor, ancak bu, sorunun çözüldüğü ve bu bölgede askeri çatışma tehdidinin söz konusu olmadığı anlamına gelmiyor, kaldı ki zaten Beyaz Miğferler Suriye'yi vurmak için Şam yönetiminin İdlib'e karşı kimyasal silah kullanıyormuş gibi gösterileceği provokasyona devam ediyor. Durum son derece şiddetli" yorumunda bulundu.

     

     

    İlgili konular:

    Suriye basını: Silahtan arındırılmış bölge kararı sayesinde devlet kurumları İdlib'e yıl sonuna kadar geri dönecek
    Suriyeli vekil: Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı, bölgeyi kontrol altına alma sürecini hızlandıracak
    Çavuşoğlu: İdlib'den sadece teröristler çıkarılacak
    AB'den İdlib'de 'silahsız bölge' açıklaması
    Batı basını, İdlib kararını nasıl yorumladı?
    Etiketler:
    Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Duma'nın milletvekili ve siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, İdlib, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tarihi sembolleri taştan tuvale aktardı: Akrep Terbiyecisi
    Tarihi sembolleri taştan tuvale aktardı: Akrep Terbiyecisi
    Karikatür
    Stoltenberg: Rusya'nın siber saldırılarına karşılık vermeye hazırız
    ABD Başkanı Donald Trump
    Trump'ın ticaret savaşı nasıl sonuçlar doğurur?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet