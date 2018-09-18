Rus vekil: Putin ve Erdoğan’ın görüşmesi İdlib’de barışçıl çözüm imkânı yaratıyor

Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları görüşmenin, hala durumun son derece şiddetli olduğu İdlib’de barışçıl çözüm için imkân yarattığını belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekili ve siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ve Türkiye liderlerinin dünkü görüşmesini değerlendirdi.

'ABD VE BATILI MÜTEFİKLERİ İDLİB'DEKİ 60 BİN TERÖRİSTİ YAKINLARIYMIŞ GİBİ KORUYOR'

Nikonov, "Suriye'deki durum şiddetleniyor, ABD ve batılı müttefikleri tarafından adeta yakınlarıymış gibi korunan 60 bin teröristin bulunduğu İdlib'in etrafındaki durum şiddetleniyor. Aslında birçok bakımdan gerçekten de yakınları oluyor, zira Batı, bu teröristlerin önemli bir kısmını destekliyor ve İdlib'de şu anda birçok Batılı uzman bulunuyor" diye konuştu.

Rus ve Türk liderlerin arasında yapılan görüşmenin, İdlib'in etrafındaki duruma bağlı olarak doğrudan bir askeri çatışma tehdidinin söz konusu olmadığı anlamına gelmediğine dikkat çeken Nikonov, "Evet, Putin ve Erdoğan'ın dünkü görüşmesi İdlib'in etrafındaki durumun barışçıl yollardan çözülmesi için imkân yaratıyor, ancak bu, sorunun çözüldüğü ve bu bölgede askeri çatışma tehdidinin söz konusu olmadığı anlamına gelmiyor, kaldı ki zaten Beyaz Miğferler Suriye'yi vurmak için Şam yönetiminin İdlib'e karşı kimyasal silah kullanıyormuş gibi gösterileceği provokasyona devam ediyor. Durum son derece şiddetli" yorumunda bulundu.