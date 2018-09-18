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17:55 18 Eylül 2018
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    Syrian northwestern city of Idlib.

    'Putin ve Erdoğan'ın İdlib anlaşması, sivil kayıplardan kaçınma amacı taşıyor'

    © AFP 2018 / Mohamed al-Bakour
    Rusya
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    Rus siyasiler ve siyaset bilimciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vardığı anlaşma sonucunda İdlib'de kurulacak tampon bölgenin sivil kayıplardan kaçınma ve askeri senaryoyu önleme amacı taşıdığını belirtti.

    Duma Parlamento Binası
    © AA / Nikita Shvetsov
    Rus vekil: Putin ve Erdoğan’ın görüşmesi İdlib’de barışçıl çözüm imkânı yaratıyor
    Sputnik'e konuşan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, "Tampon bölge kurulmasını öneren Rusya ve Türkiye, İdlib'deki terör yuvalarının imhası sırasında sivil kayıplardan kaçınmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterdi" dedi.

    'BU YAKLAŞIM ABD VE KOALİSYONU HEDEF ALIYOR'

    Provokasyonların ve Suriye'ye yönelik dış baskının kabul edilemez olduğuna dair ortak anlayış tesis edilmesini Soçi zirvesinin önemli sonuçlarından biri olarak niteleyen Jeleznyak, bu yaklaşımın öncelikle Suriye'deki varlıkları yasalara aykırı olan ve halkın çıkarlarıyla çelişen ABD ve uluslararası koalisyonu hedef aldığını vurguladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan ve Putin, Soçi'de İdlib'i görüştü
    'BAZI BATILI ÜLKELER MİLİTANLARIN EYLEMLERİNE GÖZ YUMMAYA HAZIR'

    Batı'nın Suriye'de kontrolü kaybettiğini anlamaya başladığını ve bazı ülkelerin Suriye'deki varlıklarını sürdürmek için militanların eylemlerine göz yummaya hazır olduğunu belirten Rus vekil, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın bu yıkıcı politikaya kesinlikle karşı çıktığının altını çizdi.

    WASHİNGTON SURİYE'YE GİRİŞ NOKTALARINI KAYBEDİYOR

    Rus siyaset bilimci Nikita Danyuk, Türkiye'nin aynı Rusya gibi bölgedeki gerilimin tırmanmasına karşı olduğunu belirtti.

    Danyuk, "Türkiye, İdlib'de Rusya'nın desteğiyle Suriye hükümet ordusunun militanları imha etmesini içeren sert bir senaryo doğrultusunda operasyon yapmak istemiyor. Zira böyle bir durumda Türkiye'nin etki alanında tuttuğu ılımlı muhalif gruplar da zarar görür. Bu bağlamda (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, İdlib'de bir askeri operasyonun kabul edilmez olduğunu söyleyerek sürekli olarak bahisleri yükseltti" diye konuştu.

    Soçi'de İdlib için Putin-Eroğan zirvesi
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Putin: Erdoğan'la kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık, mutabakata vardık
    Soçi'de varılan anlaşmaların Suriye krizinin Astana süreci çerçevesinde çözüldüğünü söyleyen Danyuk, aynı zamanda ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyonun durumu etkileyebilmek için yeterli imkânlara sahip olmadığını kaydetti.

    Danyuk, "Washington, İdlib'in teröristlerden temizlenmesi durumunda Suriye'ye son giriş noktalarını kaybedecek. Şu anda Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler dikkate alındığında ben, Amerika'nın anlaşmaları bozmayı başaracağından şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

    İdlib'de gösteri yapan Suriyeli muhalifler
    © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
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    TÜRKİYE MOSKOVA İLE UZLAŞMAYA HAZIR

    Rus siyaset uzmanı Dmitriy Yevstafyev ise Türkiye yönetiminin ‘öylesine hassas İdlib konusu da dâhil olmak üzere' Moskova'yla uzlaşma sağlamaya hazır olduğuna dikkat çekti.

    Yevstafyev, "Mutabakat, radikal İslamcıların silahsızlanması, El Kaide'nin kalıntılarının İdlib'den ve Suriye ordusuyla temas alanlarından çıkarılması ile ilgili seçeneklerin yolunu açacak. Türkiye, Rusya'yla ilişkileri germeyeceğini gösterdi. Rus-Türk ilişkilerinin karşılıklı anlayış testinden geçmiş olması ve kasıtlı bir çatışma halinde diyalog için fırsat sunuyor olması önemli" diye konuştu.

    İdlib-militanlar
    © AFP 2018 /
    Rus vekil: İdlib’de tampon bölge oluşturulduktan sonra militanlar, provokasyonlar yapabilir
    ‘SİLAHLI ZITLAŞMADAN VAZGEÇİLMESİNE İMKÂN VERECEK ARA BİR KARAR'

    Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de tampon bölgenin kurulması konusunda varmış oldukları anlaşmaya, askeri senaryoyu önleme amacıyla gerçekleştirilen bir ara eylem denebileceğini söyledi.

    Puşkov, "İdlib'de tampon bölgenin kurulmasını, askeri senaryoyu önlemek için yapılan bir girişim olarak haklı buluyorum. Fakat daha uzun vadeye bakılacak olursa sorun geçerli olmaya devam edecek. Bu, Suriye'de silahlı bir zıtlaşmadan vazgeçilmesine imkân verecek ara bir karar" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    İdlib Operasyonu, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus senatör Aleksey Puşkov, Rus siyaset uzmanı Dmitriy Yevstafyev, Rus siyaset bilimci Nikita Danyuk, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Hasan Humeyni, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, İran, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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