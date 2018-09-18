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17:50 18 Eylül 2018
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan Zaferin 69. yıldönümü ve Sivastopol'un kurtarılmasının 70. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit törenine katılıyor

    Şoygu: İsrail’in yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerinin ölümüne neden olan İsrail Hava Kuvvetleri’nin eylemlerinin Rusya tarafından yanıtsız bırakılmayacağı konusunda İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'ı bilgilendirdiğini söyledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü oturumu, Suriye kıyılarında düşürülen İl-20 uçağının hayatını kaybeden mürettebat üyeleri anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

    Toplantıda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının düşmesine ve içindeki Rus askerlerin ölmesine neden olan İsrail'in eylemlerinin Rusya tarafından yanıtsız bırakılmayacağı konusunda İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ı bilgilendirdiğini belirtti.

    Şoygu, "Bugün İsrailli meslektaşlarımızı bilgilendirdik, özellikle de ben, İsrail Savunma Bakanı'nı bu tür eylemleri, bu tür adımları yanıtsız bırakmayacağımız konusunda bilgilendirdim" diye konuştu.

    'İSRAİL İL-20'Yİ KORUNMAK İÇİN KULLANDI'

    Şoygu, İsrail'in Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesabını yaparak Rus İl-20 uçağının koruması altında Suriye'ye saldırdıklarını belirtti.

    "Saldırının bizim İl-20 uçağımızın koruması altında, Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesaplanarak yapıldığını tüm uzmanlar için açıkça ortada" diyen Şoygu, İsrail'e ait F-16'ların uyarıda bulunmadan saldırdığını da sözlerine ekledi.

    ‘DÜŞÜRÜLEN İL-20 UÇAĞI, İDLİB'DE KEŞİF GÖREVİNDEYDİ'

    Orgeneral Şoygu, düşürülen Rus uçağının İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde keşif görevinde bulunduğunu bildirdi.

    Şoygu, "Saldırının gerçekleştiği bölgede, tam olarak ta İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 uçağı ile Suriye toprakları arasında İl-20 keşif uçağımız, içinde 15 kişilik mürettebatla bulunuyordu. Uçağımız, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden havalandırılarak Suriye'nin çeşitli bölgelerine saldıran insansız hava araçlarının (İHA) muhafaza edildiği ve toplandığı yerleri tespit etmek üzere bölgede keşif görevi yapmaktaydı" ifadelerini kullandı.

    İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti. Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini de ifade etmişti.

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