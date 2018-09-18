Şoygu: İdlib'deki yeni güvenlik sistemi bugünden itibaren kuruluyor

© REUTERS / Maxim Shemetov Şoygu: İsrail’in yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü oturumunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şoygu, İdlib'deki yeni güvenlik sisteminin kurulması yönündeki çalışmaların bugünden itibaren başladığını duyurdu.

'KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME YAPILDI'

Orgeneral Şoygu, "Dün İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumun çözümü çerçevesinde Başkomutanımız Vladimir Vladimiroviç Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında kapsamlı bir görüşme yapıldı. Görüşmeye iki ülkenin savunma bakanları, dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanları da katıldı. Uzun görüşmelerin ardından bir karara varıldı, buna göre İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki çalışmanın yeni güvenlik sistemini kurma sürecinin bugünden itibaren başladığını kabul ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de yaptıkları görüşmede 15 Ekim itibarıyla İdlib'de rejim güçleri ve muhalifler ve diğer terör grupları arasında 15-20 km. genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararı almıştı.