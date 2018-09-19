Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: İdlib’de kimyasal saldırı hazırlıkları sürüyor

Nebenzya, Suriye'nin bazı bölgelerinde mizansen saldırı çekimlerinin çoktan çekildiğini, görüntülerde yer almaları için İdlib ve Halep'ten çocukların da aralarında olduğu sivillerin kaçırıldığını belirtti.
El Nusra'nın (yeni adıyla Fetih el Şam) Latana ve Kafr Zayta'da Ceyş-ul İzza örgütüne klor gazı dolu variller verdiğini kaydeden Nebenzya "Bazı partnerlerimiz Suriye'yi bölgede öngörülemez sonuçlara götürecek daha ciddi ve tehlikeli bir krize ulaşmak için atlama tahtası olarak kullanıyor. Bu çerçevede bölgedeki durum ve terörle mücadelede ortak çalışmaya çağırıyorum" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce İdlib'de Suriye ordusunun suçlanacağı, militanlar tarafından gerçekleştirilecek bir kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıldığı uyarısı yapmıştı.
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