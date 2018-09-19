Putin, keskin nişancı tüfeğiyle 600 metreden atış yaptı

Moskova bölgesindeki AK-47 tüfekleriyle ünlü Kalaşnikov şirketinin keskin nişancı tüfekleri galerisini gezen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SVCh-308 keskin nişancı tüfeğiyle 600 metre mesafeden 5 atış yaptı, 3 hedefi vurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova bölgesindeki Kubinka kasabasında bulunan, Kalaşnikov silah şirketinin Patriot parkındaki keskin nişancı tüfekleri galerisini gezdi.

Putin, sadece galeriyi gezmekle kalmayıp, tüfeklerden birini de denemeyi ihmal etmedi.

Короткометражка "Выстрел. Случай в "Патриоте"

В ролях: снайпер — В.Путин, винтовка Чукавина — новейшая самозарядная СВЧ «Калашникова» pic.twitter.com/ihcprZKmzb — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 19, 2018

​Poligonda SVCh-308 keskin nişancı tüfeğiyle 600 metre mesafeden atış yapan Rus lider 5 atış yaptı. Kurşunlardan 3'ü hedefe ulaştı.

Rus lidere ziyaret sırasında henüz test aşamasındaki iki yeni tüfek de gösterildi.