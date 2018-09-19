Putin, keskin nişancı tüfeğiyle 600 metreden atış yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova bölgesindeki Kubinka kasabasında bulunan, Kalaşnikov silah şirketinin Patriot parkındaki keskin nişancı tüfekleri galerisini gezdi.
© Sputnik .
Putin, sadece galeriyi gezmekle kalmayıp, tüfeklerden birini de denemeyi ihmal etmedi.
Короткометражка "Выстрел. Случай в "Патриоте"— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 19, 2018
В ролях: снайпер — В.Путин, винтовка Чукавина — новейшая самозарядная СВЧ «Калашникова» pic.twitter.com/ihcprZKmzb
Poligonda SVCh-308 keskin nişancı tüfeğiyle 600 metre mesafeden atış yapan Rus lider 5 atış yaptı. Kurşunlardan 3'ü hedefe ulaştı.
Rus lidere ziyaret sırasında henüz test aşamasındaki iki yeni tüfek de gösterildi.
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