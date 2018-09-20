Kalaşnikov, kalabalıkların saldırısından koruyan ‘Stena’ araçlarını tanıttı

Rus silah üreticisi Kalaşnikov’dan yapılan açıklamada, saldırgan kalabalıktan koruma sağlayan yaklaşık 10 adet ‘Stena’ (duvar) aracının yılsonuna kadar Rusya Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) bölge birliklerine gönderileceği belirtildi.

Kalaşnikov temsilcisi, Rosgvardiya'nın araçların hangi bölgelere gönderileceğinin kendi belirleyeceğini aktardı.

Moskova'da test edilen araçların daha üst sürümü için de çalışmalar yapıldı, örneğin ilk araçlarda bulunan su püskürtme cihazının yüksek travma etkisi nedeniyle yeni araçlarda bu cihazların bulunmayacağı kaydedildi.

KamAZ kamyonlarının modifikasyonu olan ‘Stena' araçlarının kabini sacla kaplı, pencereleriyse demir parmaklıklarla donatılmış durumda. Karoser yerineyse üzerinde küçük boşlukların bulunduğu çite dönüşen bir sistem bulunuyor. Bu şekliyle aracın uzunluğu 7.5 metreye ulaşıyor. Aracın dönüşüm sürecinin 3.5 dakika sürdüğü ifade ediliyor.

Araçların foto ve video kayıt cihazları, stroboskop ve ‘ses baskı araçları' ile donatıldığı bilgisine de yer verilerek, testler sırasında araçlara yanıcı maddeyle saldırıldığını, fakat araçların üzerlerindeki yangını defalarca söndürebildiğine dikkat çekildi.

Kalaşnikov sözcüsü, "Aracın başlıca hedefi, Rosgvardiya personeli arasındaki kayıpların sayısının azaltılması" diye konuştu.

Stena araçlarının dünyada benzerleri bulunmadığını kaydeden yetkili, Fransa İçişleri'nde buna benzer bir aracın kullanıldığını, fakat Fransız aracın kamyon değil minibüs ebatlarında olduğunu vurguladı.