Rusya: İl-20 uçağının vurulma nedeni, dost-düşman tanıma sistemindeki arıza değil

'S-200'DE RUS DOST-DÜŞMAN TANIMA SİSTEMİ YOKTU'
İl-20'yi vuran Suriye'ye ait S-200 savunma sisteminde dost-düşman tanıma sisteminin bulunmadığın altını çizen Konaşenkov, "Dost-düşman tanıma sistemi, her ülkeye özgü olup, askeri-teknik işbirliği kapsamında Rusya'nın ihraç ettiği silahlara ve teçhizatlara hiçbir zaman yüklenmedi.Bu durum, Suriye'ye teslim edilen hava savunma sistemleri için de tamamen geçerlidir" diye konuştu.
Konaşenkov, Rusya'da kullanılan dost-düşman tanıma sisteminin yalnızca Rus olarak tanımlanan uçaklar ve hava savunma sistemleri tarafından kullanıldığına da dikkat çekti ve ekledi: "Bu sistem, Rus tanımlama kodlarıyla birlikte başka bir ülkeye teslim edilmedi ve ilkesel olarak da edilemez."
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