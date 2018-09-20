Peskov: Dörtlü zirvenin tarihi belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İstanbul'da Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri arasında dörtlü bir zirve gerçekleştirileceğini ifade etmişti, ancak zirve gerçekleştirilmemişti.
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Gazetecilerin konuyla ilgili yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Peskov, olası görüşmenin tarihinin belli olmadığını belirtti. Peskov "Hayır, şimdilik böyle bir zirve hakkında konuşulmuyor. Çalışmalar sürüyor, ancak henüz bir belirti yok. Henüz bunun için konuşmak için erken. Bu zirve sadece herkes tarafından anlaşılan bir şeydi" dedi.
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