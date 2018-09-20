Kremlin: Esad'ın taziye mektubunu aldık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rus İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili taziyelerini sunduğu mektubu aldıklarını açıkladı.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Esad'dan Putin'e taziye mektubu

Basın mensuplarının Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mektubu gönderip göndermediği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Mektup alındı" dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Esad'ın Putin'e taziye mektubu göndererek İl-20 uçağının düşmesi sonucu Rus askerlerin ölmesi nedeniyle başsağlığı dilediğini duyurmuştu.

Esad, "Rus askeri savaş uçağı İl-20'nin Akdeniz sularına düşmesiyle ilgili olarak Suriye halkı adına en derin başsağlığı diliyorum" demişti.