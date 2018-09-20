Kremlin: Esad'ın taziye mektubunu aldık

Basın mensuplarının Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mektubu gönderip göndermediği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Mektup alındı" dedi.
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Suriye resmi haber ajansı SANA, Esad'ın Putin'e taziye mektubu göndererek İl-20 uçağının düşmesi sonucu Rus askerlerin ölmesi nedeniyle başsağlığı dilediğini duyurmuştu.
Esad, "Rus askeri savaş uçağı İl-20'nin Akdeniz sularına düşmesiyle ilgili olarak Suriye halkı adına en derin başsağlığı diliyorum" demişti.
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