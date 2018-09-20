Rusya, 2023 yılında 10 yıllık yeni silah programını kabul edecek

Borisov, Putin başkanlığında gerçekleştirilen Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Yeni silah programının ne zaman uygulamaya koyulacağına karar verildi. 2023 yılında 2033 yılına kadar geçerli olacak yeni silah programını kabul edeceğiz" diyen Borisov, bu programın silahlı kuvvetlerin geliştirilmesinde esas alınan uzun vadeli ana doküman olduğunun altını çizdi.

'SURİYE'DE ELDE EDİLEN DENEYİM GÖZ ÖNÜNE ALINDI'

2027 yılına kadarki dönemi kapsayan mevcut silah programını bu yıl uygulamaya koyduklarını anımsatan Borisov, bu programda dünyadaki silah ve askeri teçhizat geliştirmeye yönelik modern eğilimlerin yanı sıra Rus silahlarının Suriye'deki kullanımı sonucu elde edilen deneyimin göz önüne alındığını vurguladı.

Putin'in ocak ayında onaylandığını duyurduğu 2018-2027 yıllarına ilişkin mevcut silah programı, silahların ve askeri teçhizatın 19 trilyon ruble (yaklaşık 2.9 milyar ABD doları) karşılığında modernize edilmesini ve 1 tilyon ruble tutarındaki yeni altyapıların inşa edilmesini öngörüyor.