Rus avcı uçakları Ermenistan'da ‘düşmanın' komuta merkezini imha etti

Rusya Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev, Ermenistan'daki Erebuni Hava Üssü'nde görevli MiG-29 avcı uçaklarının, savaşa hazır olma durumlarının denetimi sırasında göreceli düşmanın komuta merkezini imha ettiklerini açıkladı.

Tatbikatın planına göre orman ve dağlık arazide yer alan Alagyaz poligonunda göreceli düşman, sabotaj ve keşif gruplarının eğitimi için kamp kurdu.

'EĞİTİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ'

Astafyev, "MiG-29 avcı uçakları, insansız hava araçları (İHA) ekiplerinden elde edilen hedeflerin koordinatlarını kullanarak, güdümlü füzelerle göreceli düşmanın personelini ve zırhlı araçlarını imha ederek, muharebe eğitim görevini yerine getirdi" diye konuştu.

Güney Askeri Bölge Komutanı Korgeneral Aleksandr Dvornikov'un talimatı üzerine Ermenistan'daki Rus üssü pazartesinden bu yana savaşa hazır olma durumunun denetimi amacıyla alarma geçirilmiş bulunuyor. Tatbikata 2 binin üzerinde asker ve MiG-29 savaş uçakları, Mi-24P ve Mi-8MTV helikopterleri ve modern İHA dâhil yaklaşık 400 adet araç katılıyor.