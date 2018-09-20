Putin: Başarılı kadın hikayelerinin çoğalması dünyanın yararına

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’daki 2. Avrasya Kadın Forumu’nda yaptığı açıklamada başarılı kadın öyküleri ne kadar çok olursa, bunun dünya ve devletlerin o kadar yararına olacağını, cinsiyet eşitsizliği sorunlarının çözülmesi, kız çocukları için gerekli eğitimin önünün açılmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

© Sputnik / Mihayil Klimentyev Putin'den uzaya ayak basan ilk kadın olan Tereşkova'ya çiçek 5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Avrasya Kadın Forumu'nda konuştu. Putin "Çağdaş ve hızla değişen dünyada, kadınlar enerjik ve başarılı bir şekilde kendilerini farklı alanlarda var ediyor, dünyanın güçlenmesi ve güvenlikte önemli rol oynuyorlar. Birleşmiş Milletler'in çalışmalarında aktif şekilde yer alıyor, uluslararası organizasyonlarda, ülkelerindeki yasama ve yürütme organlarında liderlik ediyorlar. Kadınlar arasındaki yetenekli bilim insanları, girişimci, politikacı ve toplum görevlilerinin sayısı hiç de az değil. Karşımda da harika sporcular görüyorum. Kadınların başarı öyküleri ne kadar artarsa bu dünya ve bir devletin o kadar yararına olur. Böylece ulusal potansiyelimizi güçlendirebilir, tüm medeniyet için istikrarlı bir küresel gelişim sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Putin, cinsiyet eşitsizliği, klişeler ve kariyer anlamındaki kısıtlamaların ortadan kaldırılması, kız çocuklarının eğitiminin önünün açılması, kadınların kendilerini bağımsız ve daha rahat hissedebilecekleri çalışma imkanlarının yaratılmasının toplumun yararına olduğunu ifade etti.

‘RUSYA, KADINLARA ÖZEL YAKLAŞIMIYLA ÜNLÜ'

Putin, Rusya'nın kadınlara yönelik özel bir yaklaşımının olduğunu ve bununla bilindiğini ifade etti.

Putin "Rusya kadınların küresel sorunların çözümündeki rolünün arttırılmasına yönelik strateji ve eylemlere önemli ölçüde katkı sağlıyor. Rusya'da anneliğin, çocukluğun korunması ve kadınların desteklenmesine özel önem veriliyor" dedi.

Putin, tarih boyunca devlet ve ulusların kaderlerinin belirleyecek önemli kararlarda büyük sorumluluk aldıklarını belirtti.