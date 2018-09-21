Kremlin: Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Suriye’deki Rus askerlerin güvenliğini görüştü

Peskov, “Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle toplantının gündeminde, Hmeymim üssü yakınlarındaki Rus Il-20 uçağı faciasından sonra Suriye’deki Rus askerlerin güvenlik düzeyinin artırılması konusu vardı” dedi.

Sözcü, toplantıda ayrıca ülkenin sosyoekonomik kalkınmasıyla ilgili mevcut sorunların ele alındığını da sözlerine ekledi.

Toplantıya Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin katıldı.