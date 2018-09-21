Lavrov: ABD'nin yaptırımları dolar sistemindeki krizi gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya vatandaşları ve tüzel kişilere getirdiği yeni yaptırımların haksız rekabet olduğunu ve dolar sistemindeki krizi gösterdiğini söyledi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin yeni yaptırımlarının kendilerini şaşırtmadığını ifade etti.

Komsomosk-na-Amure kentindeki havacılık fabrikası ve Suhoy havacılık şirketine yönelik yaptırımlara değinen Lavrov, yaptırımları haksız rekabet olarak değerlendirdi.

Lavrov "Bir kez daha dolar sisteminin kendini tamamen itibarsızlaştırdığını, dolara yönelik güvenin şiddetli biçimde azaldığını görüyoruz. Uluslararası döviz-finans sistemi prensiplerine yönelik güven ciddi orana zarar gördü, bu sistemden bağımsız olmak isteyen ülkelerin sayısı da giderek artıyor" dedi.

27 RUS VATANDAŞI VE 6 TÜZEL KİŞİYE YAPTIRIM

© REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo Lavrov: Rusya ve ABD yeniden partner olacak, ama yakında değil

Washington dün yaptırım listesine Rusya'da savunma ve istihbarat alanıyla bağlantılı 27 Rus vatandaşı ve 6 tüzel kişiye yaptırım getirdi.

Yaptırım listesine girenler arasında Wagner Group, Oboronlogistika, Komsomolsk na Amure'deki Yuri Gagarin havacılık fabrikası girdi. Listede Rus istihbarat ajansı GRU'nun başkanı İgor Korobov, GRU başkan yardımcısı Sergey Gizunov yer aldı.