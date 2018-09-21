Lavrov: ABD'nin yaptırımları dolar sistemindeki krizi gösteriyor

Komsomosk-na-Amure kentindeki havacılık fabrikası ve Suhoy havacılık şirketine yönelik yaptırımlara değinen Lavrov, yaptırımları haksız rekabet olarak değerlendirdi.
Lavrov "Bir kez daha dolar sisteminin kendini tamamen itibarsızlaştırdığını, dolara yönelik güvenin şiddetli biçimde azaldığını görüyoruz. Uluslararası döviz-finans sistemi prensiplerine yönelik güven ciddi orana zarar gördü, bu sistemden bağımsız olmak isteyen ülkelerin sayısı da giderek artıyor" dedi.
27 RUS VATANDAŞI VE 6 TÜZEL KİŞİYE YAPTIRIM
Yaptırım listesine girenler arasında Wagner Group, Oboronlogistika, Komsomolsk na Amure'deki Yuri Gagarin havacılık fabrikası girdi. Listede Rus istihbarat ajansı GRU'nun başkanı İgor Korobov, GRU başkan yardımcısı Sergey Gizunov yer aldı.
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