Rus Senatör: ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi durduramadı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma Komitesi üyesi Klintseviç, Rus basınına verdiği demeçte, ABD'nin Çin'e yönelik yeni yaptırımlarının Rusya'nın askeri-teknik işbirliğini etkileyebileceğini ancak geleneksel büyük partnerlerini korkutmayacağını ifade etti.

'ABD'NİM YAPTRIMLARI, ÇİN, HİNDİSTAN VE G20'DEKİ DİĞER ÜLKELERİ DURDURMAZ'

"Bu yaptırımlar, Çin, Hindistan ve G20'deki diğer ülkeleri durdurmaz" diye Klintseviç, zira yaptırım tehdidinin Türkiye'yi Rusya'yla anlaşma imzalamaktan alıkoyamadığını vurgulamadı.

ABD, Çin'in Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması nedeniyle bu ülkenin Savunma Bakanlığı çalışanlarına karşı yaptırım kararı almıştı.

S-400'LERİN 2019 YILINDA TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Türkiye, ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya ile S-400 sevkiyatını öngören bir anlaşma imzalamıştı. Rusya'nın füze savunma sistemlerini 2019 yılında teslim etmesi bekleniyor.