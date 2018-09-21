Ryabkov, ABD'nin son 7 yıldaki 66. yaptırımını değerlendirdi: Kendi şartlarını Rusya'ya asla kabul ettiremezler

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'de siyasetçilerin kendi şartlarını baskı yoluyla Rusya'ya kabul ettirmeyi umduklarını, ama kimsenin bunu asla başaramayacağını söyledi.

© REUTERS / Leah Millis Trump yönetimi, Rusya'nın 27 vatandaşı ve 6 şirketini daha yaptırım listesine ekledi

Trump yönetiminin Rusya'nın 27 vatandaşı ve 6 şirketini daha yaptırım listesine eklemesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "ABD'nin ülkemize karşı yaptırımlarını nasıl uyguladığını gözlemlemeye devam ediyoruz. Belli ki, bu, orada ulusal bir eğlenceye dönüşmüş durumda'' diyerek ekledi:

''Zira dünkü Rusya karşıtı yaptırımlar, 2011'de bu yana 66'ıncısı olma özelliğini taşıyor."

'TAMAMEN SONUÇSUZ KALDIKLARININ GÖSTERGESİ'

© AFP 2018 / Paul GYPTEAU ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı Her yeni yaptırımın, bir öncekinin tamamen sonuçsuz kaldığını gösterdiğini belirten Ryabkov, şunları söyledi:

'KENDİ KENDİLERİNE COŞUYORLAR'

"ABD'nin sayısız kara listeleri giderek birbirini tekrarlıyor. Gülünç ama öyle. Amerikan siyasetçilerini bürüyen coşkunluk dikkat çekici. Çoğu, münhasır oldukları inancına esir düşerek biraz daha baskı yaparlarsa Rusya'ya kendi şartlarını kabul ettireceklerini umuyor. Kimse asla bunu başaramaz"

© Flickr / Victoria Pickering Rus Senatör: ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi durduramadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Washington'daki yaptırım makinesi operatörlerine, boşuna yaygara çıkarmayı bırakmak için en azından yüzeysel olarak tarihimizi incelemeyi tavsiye ediyoruz" tavsiyesinde bulundu.

'ATEŞLE OYNAMA'

Rus-Amerikan ilişkilerindeki gerilimi körükleyerek düşüncesizce sarstıkları küresel istikrar gibi kavramların da hatırlatılması gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Ateşle oynamak saçmadır, çünkü tehlikeli hal alabilir" uyarısında bulundu.