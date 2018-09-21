Ryabkov, ABD'nin son 7 yıldaki 66. yaptırımını değerlendirdi: Kendi şartlarını Rusya'ya asla kabul ettiremezler

''Zira dünkü Rusya karşıtı yaptırımlar, 2011'de bu yana 66'ıncısı olma özelliğini taşıyor."
'TAMAMEN SONUÇSUZ KALDIKLARININ GÖSTERGESİ'
'KENDİ KENDİLERİNE COŞUYORLAR'
"ABD'nin sayısız kara listeleri giderek birbirini tekrarlıyor. Gülünç ama öyle. Amerikan siyasetçilerini bürüyen coşkunluk dikkat çekici. Çoğu, münhasır oldukları inancına esir düşerek biraz daha baskı yaparlarsa Rusya'ya kendi şartlarını kabul ettireceklerini umuyor. Kimse asla bunu başaramaz"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Washington'daki yaptırım makinesi operatörlerine, boşuna yaygara çıkarmayı bırakmak için en azından yüzeysel olarak tarihimizi incelemeyi tavsiye ediyoruz" tavsiyesinde bulundu.
'ATEŞLE OYNAMA'
Rus-Amerikan ilişkilerindeki gerilimi körükleyerek düşüncesizce sarstıkları küresel istikrar gibi kavramların da hatırlatılması gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Ateşle oynamak saçmadır, çünkü tehlikeli hal alabilir" uyarısında bulundu.
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